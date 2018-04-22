Найстаршому із загиблих було 49 років, наймолодшому - 21 (фоторепортаж з похорону шахтарів)
46 дітей залишилися без батьків ... Сьогодні на Донеччині поховали 28 гірників з шахти ім. Засядька...
Сьогодні на Донеччині поховали 28 гірників, загиблих під час вибуху на шахті ім. Засядька. З них у Донецьку - 16, у Макіївці - 4, в Ясинуватій - 1, у Горлівці - 1, в Авдіївці - 1, у Добропіллі - з, в Красноармійському районі - 1, у Вінниці - 1.
Список загиблих шахтарів дивіться тут
Фото Сергія Світлицького/УНІАН
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