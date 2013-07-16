ЄБА очікує нульового зростання ВВП України за дефіциту бюджету понад 5%

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації індексу інвестиційної привабливості України заявив президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

«Зростання ВВП зупинилося, ми перебуваємо в рецесії та наші очікування – нульове зростання за підсумками цього року. Очевидно також достатньо сильне зниження промисловості, яке наближається до двозначних цифр. Дефіцит бюджету стабільно вищий за 5% ВВП і дефіцит поточного рахунку платіжного балансу – більш як 8% ВВП. Це досить небезпечна цифра, яка веде до зниження експорту, збільшення імпорту і тиску на національну валюту», - відзначив Фіала.

На тему: Колобов: У 2013 році зростання ВВП України становитиме 1-1,5%

За його словами, позитивна динаміка зростання ВВП можлива лише в четвертому кварталі 2013 року, проте вона буде обумовлена, швидше, низькою порівняльною базою, а не реальним зростанням економіки. «Чи побачимо ми зростання? Напевно, в 4-му кварталі позитивне зростання побачимо рік до року, але це лише у зв'язку з низькою порівняльною базою», - сказав Фіала.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними Держстату, ВВП України в першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року), знизився на 1,1%. Водночас, порівняно з четвертим кварталом минулого року в першому кварталі цього року з урахуванням сезонного чинника зростання ВВП становило 0,6%.

У 2012 році реальний ВВП зріс на 0,2% - до 1408,9 млрд грн, при цьому в четвертому кварталі 2012 року спад ВВП становив 2,5%.

Зростання реального ВВП України в 2013 році, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 році має становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП - 3,4%.

Міністр фінансів України Юрій Колобов під час міжнародної конференції «ABC: Ukraine & Partners» повідомив, що з урахуванням поточної ситуації зростання ВВП України в 2013 році становитиме 1-1,5%.

Міжнародні експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище за 1,5%.

За версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією Світового банку – 1%, міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%, тоді як ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.