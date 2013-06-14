Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України

Про це йдеться у звіті «Глобальні економічні перспективи. Червень 2013», опублікованому на сайті банку.

Прогноз зростання ВВП за підсумками 2014 року також залишився незмінним - на рівні 3%.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк знизив свій прогноз глобального економічного зростання. За прогнозами банку, світовий ВВП цього року зросте на 2,2%, що на 0,1% менше, ніж у минулому. Це притому, що у своїй січневій доповіді СБ прогнозував зростання в 2,4%.

За оцінками банку, в 2014 році глобальна економіка зросте на 3%, а в 2015 році – на 3,3%.

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Довідка УНІАН. У квітні Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в поточному році з 3,5% до 1% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн).

Водночас, за версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%, тоді як ЄБРР прогнозує падіння ВВП на 0,5%.

Згідно з державним бюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трлн грн, зростання ВВП - 3,4%.