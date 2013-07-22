В СБУ кажуть, що не ведуть облік людей, яким заборонили в’їзд в Україну

Чинним законодавством та відомчими нормативними актами СБУ не передбачено накопичення та зберігання статистичних відомостей щодо осіб, яким заборонено в’їзд в Україну. Про це йдеться у відповіді начальника департаменту контрозвідки СБУ В. Холявіцького на офіційний запит видання Тиждень.ua.

Таким чином, згідно з текстом відповіді, «…надати повну інформацію про кількість прийнятих підрозділами Служби рішень про заборону в’їзду за період 2003-2013 р.р. (по рокам), а також кількість таких осіб станом на липень 2013 року, не виявляється можливим».

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Водночас у СБУ зазначили, громадянам яких країн найчастіше забороняють в’їзд в Україну.

«Разом з тим повідомляємо, що протягом вказаного періоду найчастіше в’їзд до нашої держави заборонявся громадянам таких країн: Китай, Сьєра-Леоне, Ліберія, Боснія, Герцоговина, Російська Федерація, Грузія, Ірак, Саудівська Аравія, Туреччина, Конго і Сомалі на підставі наявних даних щодо причетності осіб до терористичної діяльності, нелегальної міграції, планування, підготовки та ведення війни (згідно з Резолюціями Ради безпеки ООН), а також спроб посягань на територіальну цілісність України», - йдеться у відповіді.

Як повідомлялось, 16 липня представник прес-служби СБУ Лада Сафонова пояснила активістам, які пікетували офіс спецслужби на знак протесту проти заборони в'їзду на територію України фотографу Юрію Барабашеві, що таке рішення прийняте «в інтересах держави».

За її словами СБУ не коментує це рішення, оскільки «взагалі не існує практики у світі, аби спецслужби пояснювали такі рішення».

Як відомо, 15 липня Барабаша, який повертався в Україну з Росії, зняли з потяга без пояснення причин. Барабаш зазначив, що не отримав офіційних документів про заборону в’їзду в Україну, а також що збирається йти в суд.