СБУ: Барабаша не пускають в Україну в інтересах держави

Активісти вимагали від прес-служби СБУ пояснити рішення про заборону Барабашеві в'їзду на територію України, повідомляє Тиждень.ua.

До учасників акції вийшла представник прес-служби СБУ Лада Сафонова і вкотре заявила, що, відповідно до правового статусу іноземців та осіб без громадянства, СБУ заборонила в'їзд Барабашу на територію України "в інтересах держави".

"Ми не коментуємо це рішення. Взагалі не існує практики у світі, аби спецслужби пояснювали такі рішення. Спецлужба не пояснює ані громадськості, ані іноземцю причини такої заборони. Хочу додати, що "чорного списку громадян", яким заборонено в'їзд на територію України не існує", - заявила Сафонова.

Представник прес-служби також додала, що Барабашу можуть скоротити термін, впродовж якого йому заборонено в'їзд на територію України.

Вона наголосила, що Барабаш може оскаржувати це рішення в суді, і в такому випадку СБУ може аргументувати більш детально свою заборону.

Також Сафонова запевнила присутніх, що це рішення не пов'язане ані з політикою, ані з професійною діяльністю Барабаша.