Барабаш не отримав офіційних документів щодо заборони в’їзду в Україну - він йтиме в суд

Фотограф-фрілансер, громадянин Російської Федерації Юрій Барабаш намагається через українське консульство з’ясувати, чому офіційний Київ заборонив йому в'їзд в Україну терміном на 5 років.

МЗС України, в свою чергу, вважає, що розв’язувати свої консульські проблеми Барабаш має через зовнішньополітичне відомство Росії, як того вимагає відповідна процедура. Барабаш, депортований з України 15 липня, має намір через суд оскаржити рішення української сторони, заявив він в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На цьому етапі я намагаюся своїми силами написати усі можливі звернення до СБУ, українського прикордонного відомства. Я сподіваюся отримати від них бодай якесь документальне підтвердження того, що мені заборонено в'їзд в Україну, тому що у мене немає офіційних підтверджень, що мені заборонено в’їжджати в Україну.

Готую і передаю документи для юристів – мої друзі допомогли і знайшли адвоката, який моєю справою займатиметься. І, напевно, ми будемо іти до суду з усіма цими скаргами. Я не хочу все залишати просто так. Я можу відповісти за кожен свій крок, за кожну свою дію на території України», - заявив Барабаш.

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Фотограф не знаходить пояснення своєму статусу persona non grata:

«Мені насправді складно це оцінювати, тому що я не зробив нічого, що тягне аж на таку заборону. Але якщо дивитися на тенденції, що ми спостерігаємо в Україні, то єдина моя думка – що влада зараз уже розуміє, що до 2015 року залишається не так і багато часу. Відтак, влада починає обмежувати активну діяльність у протестних середовищах. Це насамперед стосується Києва.

Мені здається, мене депортували і заборонили в'їзд в Україну саме через те, що я маю багато друзів у цих колах і, просто можна обмежити мою діяльність на території України. Мені можна закрити в’їзд в Україну. І українська сторона скористалася цією можливістю».

Юрій Барабаш також зазначив, що його українська родина «дуже здивована» ситуацією, що склалася.

«Чи не найбільше здивований мій дідусь, письменник і науковець, йому листи пишуть його знайомі науковці з України, питають, що трапилося, співчувають. Мама так само вельми здивована, у неї також багато знайомих в Україні. Сама вона пише для часопису «Український тиждень». Моя родина у певному розпачі, оскільки ніхто з нас не бачить жодних аргументів на користь цієї заборони!».