Газпром вибув з ТОП-50 компаній світу за капіталізацією

Падіння пов'язане зі зниженням капіталізації компанії на 30,4% до 101,4 млрд. доларів. Газета The Financial Times щорічно публікує список найдорожчих компаній світу. Критерієм відбору виступає капіталізація, яка повинна бути не нижче 19,5 мільярда доларів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Крім "Газпрому", до рейтингу входять ще сім російських компаній, і всі вони погіршили своє становище. Серед них "Роснефть", що опустилася на 2 позиції до 81-го рядка рейтингу, "Сбербанк", що втратив 11 позицій і займає тепер 97-е місце, а також ЛУКОЙЛ (142-е місце), "Сургутнафтогаз" (231-е місце ), "Норильський нікель" (277 місце), НОВАТЕК (297 місце) і "Уралкалій" (450 місце).

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На першому місці FT Global 500 другий рік поспіль залишається американська компанія Apple, навіть незважаючи на падіння капіталізації на 25,6%. Друге місце займає американська нафтова структура ExxonMobil, а на третьому рядку розташовується Berkshire Hathaway - інвестиційна компанія Уоррена Баффета.

В іншому рейтингу найбільших глобальних компаній - Fortune Global 500, який був опублікований на початку липня, "Газпром" також втратив колишні позиції і вибув з першої двадцятки, зайнявши 21-е місце проти 16-го роком раніше. У рейтингу Fortune компанії ранжуються за величиною річної виручки. Як пише Fortune, "Газпром" у 2012 р. знизив виручку до 153,5 мільярда доларів, що на 2,7% нижче за аналогічний показник 2011 року.

Перші три місця в рейтингу Fortune Global 500 займають нідерландсько-британська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell, американський рітейлер Wal-Mart і ExxonMobil.