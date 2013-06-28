Міллер заявляє, що Газпром ніколи не зберігатиме газ в ПСГ України

Про це голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН про його позицію щодо планів України створити енергетичний хаб.

«Україна може будь-які проекти в енергетичній газовій сфері пропонувати зарубіжним партнерам, але я хочу сказати про досвід «Газпрому». Україна говорить, що в її сховищах можна було б зберігати газ – закачувати його влітку і продавати взимку. У «Газпрому» є досвід закачування газу в ПСГ України – досвід суто негативний», - сказав Міллер.

Він повідомив, що зрештою питання було врегульоване з українськими партнерами, але для себе «Газпром» прийняв рішення не зберігати газ у ПСГ України.

«Ми для себе прийняли дуже жорстке рішення на підставі цього сумного непростого досвіду: ніколи, за жодних умов не закачувати газ у ПСГ України, які б умови наші українські друзі нам не пропонували. Ми на сьогоднішній день газ у ПСГ України не закачуємо і закачувати не будемо», - заявив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький 25 червня в Люксембурзі заявив, що перспектива створення енергетичного хаба на території України проясниться після вирішення питання про поставки газу з Європи через територію Словаччини. При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день йдуть переговори з іноземними трейдерами про зберігання ними газу в українських ПСГ в обсягу 15 млрд кубометрів за цінами нижчими за європейські.

26 червня на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку до саміту Україна-ЄС, який проводитиметься в листопаді у Вільнюсі, підготувати концепцію створення енергетичного хаба.

На початку травня в Брюсселі відбулася конференція щодо розвитку газового ринку України, під час якої, зокрема, обговорювалася ідея Міністерства енергетики і вугільної промисловості України про створення в Україні східноєвропейського газового хаба.

Раніше Ставицький повідомив, що німецький газовий трейдер RWE, а також інші трейдери зацікавлені у використанні українських газових сховищ.