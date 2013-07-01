ЗМІ: Газпром поверне німецькій RWE більше 1 мільярда євро

10:23, 01 липня 2013
Світ
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Виплати "Газпрому" німецької RWE можуть становити більше 1 млрд євро протягом 3 років.

Газпром програв суд

ВАТ "Газпром" може повернути німецькій компанії RWE понад один мільярд євро платежів за газ, здійснених з травня 2010 року, після програшу у спорі в арбітражному суді Відня та перегляду формули закупівельних цін, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Bloomberg.

У минулий четвер RWE повідомила, що арбітраж ухвалив повернути їй частину платежів, а також скорегував формулу, за якою розраховується закупівельна ціна, з урахуванням тих умов, які були на ринку в цей час.

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Повернення коштів "Газпром" здійснюватиме протягом трирічного періоду. Представник RWE Мартін Пак (Martin Pack) відмовився від коментарів, проте заявив, що деталі рішення суду будуть опубліковані найближчим часом.

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