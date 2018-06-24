1025-річчя Хрещення Русі: свято для чиновників і церковнослужителів (фоторепортаж)

Тим часом на Європейській площі, біля готелю «Дніпро», зібралися близько сотні мітингувальників, які протестували проти приїзду до Києва Путіна та Патріарха Кирила з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Учасники тримали плакати з написами: «Коли хрестили Київ, Москви не було в проєкті!», «Геть російський імперіялізм», «Столиця Київської Руси вітає гостей з провінції – Путіна та Гундяєва». «За єдину помісну православну церкву із центром у Києві», «Українське православ`я – проти московського мракобісся!» та інші.

"Свобода" завершила мітинг швидко, “аби не підставляти людей”, оскільки, за рішенням суду, проводити мітинги було заборонено.

Фото Володимира Гонтара, УНІАН