1025-річчя Хрещення Русі: свято для чиновників і церковнослужителів (фоторепортаж)
Прочан, які прийшли на Володимирську гірку, очікував неприємний сюрприз: потрапити на молебень можна було лише за спецперепустками...
Проходи до Володимирської гірки міліція перекрила металевими парканами - не пройти...
Біля пам’ятника князю Володимиру зібралися переважно представники влади України та інших держав, церковні діячі
Молебень за участю предстоятелів усіх православних помісних церков і чотирьох президентів розпочався на 20 хвилин пізніше запланованого часу - чекали Путіна
Олександру Морозу теж дісталася спецперепустка
За інформацією ЗМІ, Ганна Герман пробивалась через міліцейський кордон з посвідченням АП
Нардеп Ігор Рибаков і міністр Наталія Королевська, схоже, говорили про щось мирське і приземлене
Міністри Захарченко і Клименко, віце-прем'єр Арбузов і нардеп Пшонка
Тим часом на Європейській площі, біля готелю «Дніпро», зібралися близько сотні мітингувальників, які протестували проти приїзду до Києва Путіна та Патріарха Кирила з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Учасники тримали плакати з написами: «Коли хрестили Київ, Москви не було в проєкті!», «Геть російський імперіялізм», «Столиця Київської Руси вітає гостей з провінції – Путіна та Гундяєва». «За єдину помісну православну церкву із центром у Києві», «Українське православ`я – проти московського мракобісся!» та інші.
ВО ”Свобода” верховодила/ Фото прес-служби партії
"Свобода" завершила мітинг швидко, “аби не підставляти людей”, оскільки, за рішенням суду, проводити мітинги було заборонено.
Фото Володимира Гонтара, УНІАН
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