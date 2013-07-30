ЗМІ: Вцілілого в Азовському інциденті рибалку не випускають з РФ і погрожують арештом

Йому загрожує до двох років в'язниці, пише «Комсомольская правда в Украине».

Олександр вже другий тиждень лежить в Єйській лікарні в Росії. Нагадаємо, він єдиний з п'ятьох українських рибалок, хто вижив після зіткнення їхнього човна з катером берегової охорони прикордонної служби РФ у районі Довжанської коси в Азовському морі. Федоровичу зробили дві операції і вже перевели з реанімації до хірургії. Ще минулого тижня його обіцяли відправити на батьківщину. Однак тепер, швидше за все, доліковуватися моряку доведеться в СІЗО. До Єйська з Безіменного терміново виїхала дружина Олександра.

«Я нарешті побачила чоловіка, але жодної медичної документації його мені не показали, навіть точного діагнозу не знаю. Тільки говорять - пробито ліву легеню. Першу операцію зробили неправильно, а під час другої у Саші викачали з легені близько дев'яти літрів рідини з кров'ю. Уявляєте? - обурюється Марина, до якої ми вчора додзвонилися. - Чоловіку потрібна тривала реабілітація, зокрема психологічна - він досі у стресовому стані. Я просила виписати Сашу доліковуватися в Україні, але мені відмовили».

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Стосовно Федоровича порушили кримінальну справу за статтею "Незаконний вилов водних біологічних ресурсів" (йому загрожує штраф до 125 тис. грн у перерахунку з рублів або ж до 2 років позбавлення волі). Дружині в лікарні пояснили, що можуть залишити її чоловіка у себе максимум на три дні, а потім його переведуть до СІЗО. Жінка вже найняла адвокатів.

«Кримінальна справа відкрита з грубими порушеннями, - говорить Петро Устименко, адвокат Федоровича. - Нібито через два дні після шторму на місці події знайшли сітку. Підставою для справи і стало припущення, що ця сітка належать українським рибалкам, але доказів цьому немає. І все це, порушуючи міжнародні угоди між Україною і Росією, за якими Азовське море знаходиться у спільному користуванні двох країн. Все йде до того, щоб заарештувати мого клієнта. Річ у тому, що тривають перевірки законності дій прикордонників. Олександр Федорович - єдиний свідок, і, за його словами, росіяни зробили низку порушень - зокрема, були не у формі, а в шортах і майках. Тому його всіляко утримуватимуть на території РФ».

Водночас, відзначив адвокат, «українська сторона не може його допитати. Поки він в лікарні, жодного офіційного допиту не можуть провести і росіяни. Зараз вони чекають дозволу медкомісії перевести його до новоросійського СІЗО. Якщо це буде зроблено, добиватимемося, щоб йому змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд».

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«Українські правоохоронці з моряком, який вижив, ще не спілкувалися. Це стане можливим, коли він повернеться додому. Зараз слідство чекає на результати судово-медичної експертизи тіл чотирьох загиблих моряків - коли буде остаточно встановлено причину смерті, - коментують в УМВС України на Донецькій залізниці. - Крім того, слідство з'ясовує, наскільки правомірним було перебування рибалок у даних територіальних водах. Адже як такого кордону, фарватеру між Україною і РФ в Азовському морі немає».

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Двоє рибалок загинули. Пізніше було знайдено тіло третього рибалки. Одного з членів екіпажа врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела в селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їх односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.