МЗС: Знайшли тіла всіх чотирьох рибалок - жертв зіткнення з російським катером

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули четверо громадян України внаслідок цього інциденту, один продовжує перебувати у лікарні. Його стан здоров’я стабільний", - повідомив Перебийніс.

За інформацією директора департаменту, тіла двох рибалок, які були знайдені одразу після інциденту, вже ідентифіковані і доставлені в Україну в суботу, 20 липня. Ідентифікація двох тіл, які були знайдені пізніше, за його словами, очікується сьогодні, після чого буде вирішуватись питання про їх репатріацію в Україну.

Перебийніс також наголосив, що МЗС України сподівається, що правоохоронці обох держав будуть спільно розслідувати цей інцидент.

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"Порушені кримінальні справи як в Росії, так і Маріупольською прокуратурою в Україні. Ми очікуємо, що російські і українські правоохоронні органи будуть спільно розслідувати цей інцидент, обмінюватися інформацією для забезпечення об’єктивного двостороннього розслідування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Двоє рибалок загинули. Пізніше було знайдено тіло третього рибалки. Одного із членів екіпажу врятовано.

18 липня до МЗС України було викликано тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова. Під час зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ України Руслан Демченко висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з діями російських прикордонників і непропорційністю застосованих ними заходів, які призвели до трагічних наслідків, та вручив російському дипломату ноту.

Українська сторона вимагає проведення всебічного та об’єктивного розслідування цього інциденту за участю українських та російських компетентних органів, а також вжиття заходів з метою недопущення повторення подібних випадків у майбутньому, підкреслили в МЗС.

У відповідь російська сторона висловила співчуття у зв’язку з інцидентом, в якому постраждали українські громадяни, а також запевнила в тому, що з її боку будуть вжиті необхідні заходи з метою забезпечення належного розслідування зазначеного інциденту, поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Сьогодні, 22 липня, військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", яка передбачає до семи років позбавлення волі.