Заборона Roshen у Росії завдасть збитків на $17 млн. щомісяця
Введення заборони на поставки продукції кондитерської компанії Roshen («Рошен») на ринок Російської Федерації потягне за собою втрати валютної виручки для України на рівні 17 млн дол. на місяць, вважають в асоціації «Укркондпром».
Згідно з повідомленням асоціації, Україна також щомісячно недоотримає 11-13 млн грн податкових відрахувань на прибуток, на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску. Сума можливих не вкладених інвестицій через заборону експорту продукції Roshen може становити 40 млн грн на рік.
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У зв'язку з цим асоціація «Укркондпром» звернулася до уряду України з проханням вирішити питання з РФ про заборону поставок продукції кондитерської компанії Roshen на ринок цієї країни.
«Укркондпром» закликає уряд України визначити спільно з російською стороною міждержавну погоджувальну процедуру врегулювання проблеми без введення торгових заборон», - йдеться у повідомленні асоціації.
Голова асоціації Олександр Балдинюк вважає, що компетентні органи Росії, сертифікувавши всі фабрики Roshen, вже підтвердили якість і безпеку продукції компанії.
До того ж в асоціації вказали на те, що адміністративні заборони з боку РФ можуть спричинити за собою створення штучних обмежень у взаємній торгівлі між двома країнами.
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Як повідомляв УНІАН, 29 липня керівник Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив російським ЗМІ, що введено заборону на поставки до Росії продукції компанії Roshen.