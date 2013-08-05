ЗМІ: Захист не хоче везти сина Джемільова на експертизу до Києва
Адвокат Хайсера Джемільова подав апеляцію на рішення Київського районного суду Сімферополя про етапування його підзахисного до Києва для проведення медичної експертизи.
Адвокат вважає, що етапування може бути небезпечним для здоров’я його підзахисного. Він наголосив, що в установах пенітенціарної служби відсутні як нормативне врегулювання такого процесу, так і спеціальні умови для етапування із Сімферополя до Києва осіб, психічне здоров’я яких під сумнівом, повідомляє 5 канал.
Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель, 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав сім'ї лідера Меджлісу кримських татар Мустафи Джемільова.
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Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО строком на 60 днів.
Адвокат на початку червня подав апеляцію. Апеляційний суд у другій декаді червня відмовився змінити запобіжний захід.
За словами Мустафи Джемільова, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці в Туреччині.