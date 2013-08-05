ЗМІ: Захист не хоче везти сина Джемільова на експертизу до Києва

Адвокат вважає, що етапування може бути небезпечним для здоров’я його підзахисного. Він наголосив, що в установах пенітенціарної служби відсутні як нормативне врегулювання такого процесу, так і спеціальні умови для етапування із Сімферополя до Києва осіб, психічне здоров’я яких під сумнівом, повідомляє 5 канал.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель, 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав сім'ї лідера Меджлісу кримських татар Мустафи Джемільова.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО строком на 60 днів.

Адвокат на початку червня подав апеляцію. Апеляційний суд у другій декаді червня відмовився змінити запобіжний захід.

За словами Мустафи Джемільова, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці в Туреччині.