ЗМІ: Син Джемілєва лікувався в псіхіатрічній лікарні

Син голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Хайсер, який вчора застрелив людину, лікувався в псіхіатрічній лікарні. Про це пишуть Вести.

«Я перебував у Симферополі на зустрічі, - рассказал Мустафа Джемілєв. - І раптом мені зателефонував син і сказав: «Я вбив людину!». Певна річ, я тут же поїхав додому. П'ять років тому він лікувався у Львові в психіатричній клініці. Потім його виписали, він пив ліки і навіть одружився. А нещодавно у нього, мабуть, знову почалося загострення. Хоча ми цього й не помітили. Коли я був у від'їзді, він заліз через кватирку в мій закритий кабінет, взяв там рушницю з оптичним прицілом і нічого мені про це не сказав. У нього була пристрасть до зброї. У той день, коли сталася трагедія, син стояв біля вікна і возився з рушницею. Крутив - крутив ... І, мабуть, випадково вистрілив. Звичайно, це страшне горе!».

Як виявилося, Февзі Едемов був будівельником і часто допомагав по господарству Джемілєвим, які все ще не закінчили будівництво власного будинку. У Февзі, який проживав у селі Тінистому Бахчисарайського району, залишилися дружина і дитина. Мустафа Джемілєв пообіцяв зробити для сім'ї загиблого все можливе.