Дружини затриманих у Лівії моряків звернулися до журналістів

Дружини вісьмох моряків приїхали до Одеси, аби зустрітися з представниками ЗМІ. "В нас немає жодної інформації. В МЗС нас лише заспокоюють і говорять, що з нашими рідними все гаразд. А затримка звільнення пов’язана з якимись документами на автівки", - сказала дружина третього механіка судна Наталя Жоріна.

Як повідомили родичі моряків, про те, що їхні рідні потрапили у полон, вони дізналися із засобів масової інформації лише через кілька днів після захоплення судна.

За словами жінок, представники крюїнгової компанії Almar, яка здійснює технічний менеджмент судна, зустрілися з ними лише одного разу, а всі спроби потрапити до офісу завершуються невдачею.

"Ми будемо писати офіційного листа до МЗС і вимагати, щоб надали правдиву інформацію. Чому є рішення суду, є всі документи, але автомобілі, на які мають обміняти нашиНа цю тему: х рідних, з України не виходять", - заявила дружина старшого моториста Олена Байбокас.

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Екіпаж "Етель" має на всіх лише один робочий телефон. Моряки, з якими журналістам вдалося зв'язатися телефоном, розповіли, що постійно перебувають у житлових надбудовах судна.

"Лівійці ставляться до нас досить дружньо. Говорять, що дружба українського та лівійського народів незаперечна. І жодних особистих претензій до екіпажу судна вони не мають", - цитує BBC-Україна.

Тим не менше, як кажуть моряки, їх охороняють озброєні лівійці, кількість яких змінюється залежно від часу доби. Що ж до їхнього стану здоров’я, то хворих на судні немає, але запасів провізії має вистачити лише до 20-х чисел серпня.

Також моряки розповіли, що на судно приїжджав представник лівійської влади, який вибачився за ситуацію, що склалася навколо "Етель".

Представники ж українського МЗС, за словами моряків, з ними зв’язку не тримають: "Всю інформацію ми отримуємо через Інтернет або від своїх родин. Можливо, є якийсь зв’язок із капітаном, але він нам інформації теж не надає".

За даними, що є в родин від МЗС України, судно з автомобілями мало вийти до Лівії 8 серпня. Тепер обіцяють, що це станеться 10 серпня. Морякам представники крюїнгової компанії цей вихід прогнозують на 15 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, у порту Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складається з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Лівійці вимагали повернути їм 650 автомобілів, за які нібито українські партнери взяли гроші, але вантаж не доставили.

31 липня прем’єр-міністр Лівії Алі Зідан запевнив віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка у тому, що життю та здоров’ю членів екіпажу судна «Етель» нічого не загрожуватиме.