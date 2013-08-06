ГПУ оголосила в розшук підозрюваних у крадіжці у лівійців авто на $20 мільйонів

Про це повідомив Відділ зв’язків із засобами масової інформації відомства на офіційному сайті.

"Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом замаху на шахрайське заволодіння автомобілями на суму понад 20 мільйонів доларів США, які судном «Фаїна» морським шляхом направлялись з Йорданії в Лівію, а 18.03.2013 відвантажені в Іллічівському морському порту", - сказано в повідомленні.

На тему: ЗМІ: Лівійці обміняють 19 захоплених українських моряків на 650 автомобілів

Відповідно до повідомлення, підозрюваних у злочині двоє.

"Їх оголошено у розшук, а 01.08.2013 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на їх затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє сайт Генпрокуратури.

Нагадаємо, у порті міста Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складається з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Лівійці вимагали повернути їм вантаж - 650 авто, за які нібито українські партнери узяли гроші, але не доставили.

Пізніше, 31 липня, прем’єр-міністр Лівії Алі Зідан запевнив віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка у тому, що життю та здоров’ю членів екіпажу судна «Етель» нічого не загрожуватиме.

2 серпня МЗС України заявило, що захоплені в Лівії українські моряки не причетні до ситуації з транспортуванням автомобілів і мають бути звільнені.