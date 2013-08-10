Громадянам, на чиє ім'я оформлено фіктивний кредит, радять не панікувати

Таку думку експерти у коментарях УНІАН висловили на тему паспортизації валютообмінних операцій і фактів оформлення фіктивних кредитів з персональними даними громадян.

Як прокоментував УНІАН начальник управління макроекономічних досліджень «Укрсоцбанку» Тантелі Ратувухері, у разі встановлення факту наявності фіктивного кредиту на своє ім'я доцільно невідкладно звернутися до банку-кредитора. «Буквально йдеться про те, щоб провести упізнання, повторну ідентифікацію особи, очну ставку між зацікавленими особами», - говорить банкір. Він також радить не робити якісь необачні кроки на підставі припущень і неперевірених даних.

Радник практики розв’язання спорів міжнародної юридичної фірми Integrites Ганна Тищенко у коментарі УНІАН порадила громадянам «працювати на випередження» проблеми. «Для здійснення обмінної операції можна пред'явити будь-який інший документ, що засвідчує особу, а не лише паспорт. Наприклад, водійські права, пенсійне посвідчення або студентський квиток», - пояснює юрист. За її словами, надання копії іншого документа, що засвідчує особу, дозволить покупцеві валюти "спати спокійно".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Голосіївському районі Києва була затримана група з чотирьох осіб (двоє хлопців і дві дівчини), які шахрайським шляхом одержували кредити в банках за підробленими документами. У затриманих було виявлено близько 15 паспортів з переклеєними фотографіями.

26 липня видання «Вести» написало, що в столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

На цю тему: НБУ просять відмінити копіювання паспортів при обміні валют

Держпідприємництва 1 серпня звернулася до Нацбанку з проханням скасувати копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют відповідно до Інструкції про порядок організації і здійснення валютообмінних операцій на території України, затвердженої постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502. За інформацією відомства, останнім часом почастішали випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, які використовуються для здійснення шахрайських правопорушень, найчастіше для оформлення кредитів або реєстрації фірм.

За словами заступника голови Національного банку України Віри Ричаковської, роз'яснення Нацбанку щодо паспортизації обміну валют у відповідь на звернення Держпідприємництва будуть надані найближчим часом.

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