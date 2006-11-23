Мороз не хоче, щоб минула трагедія розколювала людей нині

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає, що із законопроекту «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесеного Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, необхідно вилучити ряд положень.

Про це О.МОРОЗ сказав у прямому ефірі ТРК «Радіо-Ера».

Зокрема, говорячи про шанси прийняття цього законопроекту у ВР, О.МОРОЗ не виключив, що парламент підтримає цей документ у першому читанні, але потім ВР має вилучити із законопроекту ряд положень. Серед цих положень голова ВР назвав, зокрема, те, що стосується статусу і функціонування Інституту пам’яті. О.МОРОЗ вважає, що це є нормою постанови уряду або постанови парламенту, а не закону. Він зазначив, що до остаточного прийняття закону ця норма має бути вилучена.

Як також сказав О.МОРОЗ, він не може відповідати «за весь парламент», який законопроект і з яким формулюванням буде прийнятий. Він зазначив, що наполягатиме, щоб ВР проголосувала за визначення ситуації у 1932-1933 роках в Україні як геноцид, але не проти української нації, а проти українського народу. «Не хотів би, щоб трагедія минула розколювала людей нині», - наголосив О.МОРОЗ. За його словами, прийняття цього закону не має «настроювати українців проти росіян».

За його словами, на Поволжі також був голод, і «щільність біди була ще вища, ніж в Україні». О.МОРОЗ зазначив, що в Україні було більше населення, тому і було більше жертв.

Голова ВР підкреслив, що, з одного боку, не можна говорити про геноцид, якщо брати визначення ООН. В той же час, з іншого боку, «за рівнем тієї біди, яка принесена українському народу в той час, тут сумніву немає, я б назвав його ще гірше, ніж геноцид», сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.

16 листопада В.ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів України із закликом підтримати цей проект закону.

17 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про визнання голодомору 30-х років “геноцидом української нації».

25 листопада в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів.