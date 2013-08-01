НБУ просять відмінити копіювання паспортів при обміні валют

Державна служба України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (Держпідприємництво) звернулася до Національного банку України з проханням відмінити копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют.

Як повідомляє сайт відомства, останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, що використовуються для вчинення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.

У Держпідприємництві нагадують, що відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502, під час здійснення валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, працівники пунктів обміну валют за допомогою копіювальної техніки роблять копії перших та других сторінок паспортів громадянина України.

При цьому працівники банків користуються саме нормами зазначеної Інструкції, а не роз’ясненнями листа Національного банку від 4 лютого 2013 року № 29-113/1397-1298. Варто зауважити, що в разі обміну валют на суму, що перевищує 50000 гривень, завжди робляться ще й ксерокопії облікових карток громадян (ідентифікаційних кодів).

“Важко уявити, з якою економічно виправданою метою все це запроваджено, крім залякування громадян, що їхні персональні дані та копії документів будуть використані шахраями”, - наголошують у Держпідприємництві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Голосіївському районі Києва було затримано групу у складі чотирьох осіб (двоє хлопців та двоє дівчат), які шахрайським шляхом отримували кредити у банках за підробленими документами. У затриманих було знайдено близько 15 паспортів з переклеєними фотокартками.

26 липня «Вести» написали, що у столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

Копії усіх сторінок одного паспорта продають за 2–4 долари, ну а якщо покупець готовий придбати велику партію, віддадуть і по півтора долари.

Банкіри і юристи називають пункти обміну валют головними постачальниками копій документів. У банках також нарікають і на копірувальні центри. «Там ймовірний витік, і контролю ніякого», - сказав нам топ-менеджер одного з великих банків.