Лоліта: У мене роман з людиною, яка займається боями без правил
Поняття “зірок” у нас не існує. Є поняття дружби, співпереживання. Сьогодні ти в дупі, хтось плюнув тобі в спину, хтось приклеїв тобі клеймо...
Співачка і телеведуча Лоліта Мілявська завжди була в центрі уваги громадськості. Екстравагантність, оригінальність, оригінальний голос у поєднанні з акторською майстерністю дозволяють їй вже тривалий час залишатися народною улюбленкою. Хоча зараз киянка Лоліта і живе в Москві, досить часто вона буває на батьківщині. Про причини своїх частих візитів до України, нове кохання і нове захоплення Лоліта розповіла в інтерв`ю УНІАН.
ШКОЛА В МОСКВІ ПОВИННА ДОПЛАЧУВАТИ ДІТЯМ, ЗА ТЕ, ЩО В НЕЇ ХОДЯТЬ Лоліто, Ви завжди виглядаєте на сцені такою яскравою, життєрадісною, сильною. А ось у повсякденному житті нагадуєте звичайну, втомлену від роботи жінку...
Лоліто, Ви завжди виглядаєте на сцені такою яскравою, життєрадісною, сильною. А ось у повсякденному житті нагадуєте звичайну, втомлену від роботи жінку...
Людина, яка паше стільки, скільки пашу я, втомлюється. Будь-яка людина. А коли ти приходиш на роботу, то після слова “мотор” запалюєшся. І у кожного своя команда “мотор”. Я просто нормальна втомлена людина, якій хочеться прийти додому, поцілувати дитину і лягти спати.
У Вас досить напружений робочий графік, а як Ви розслабляєтеся, відпочиваєте?
Сон. У мене одна мрія - спати, спати цілодобово, нічого не робити. Чекаю січня - єдиної відпустки в моєму житті.
Ваша донька живе з Вашою мамою в Києві, а ви в Москві. Як часто вдається бачитися?Бачимося ми досить часто. Я ось щойно зі школи. Вчителька сказала, що Єва не п`є кров. Принаймні, не більше, ніж інші діти. І це мене радує.
Вас не турбує, що Єва частіше бачить маму на екрані телевізора, ніж вдома?У нас все абсолютно нормально. Ми вміємо вибудовувати стосунки. Адже ми всі дорослі люди. Вона знає, що таке робота, знає, що таке годувати сім`ю. Іноді, правда, каже: “Бабусю, мами не вистачає”. Але справляється з цим мужньо.
Не плануєте забрати її до Москви?Поки що ні. Їй треба приділяти дуже багато часу. А з моїм щільним графіком точно не вийде. Ми вже пробували вчитися в Москві. Через пробки доводилося півтори години добиратися до школи і півтори години на зворотний шлях. Там ми платили дуже великі гроші. А коли я побачила муніципальну школу тут у Києві, недалеко від Еспланадної, я сказала, що школа в Москві ще повинна доплачувати дітям, за те, що в неї ходять. Тут школа набагато краща.
А як проводите час у Києві, де буваєте, які у Вас улюблені місця?В основному вдома. Я коли потрапляю додому, лягаю на ліжко дочки, а вона тихо ходить і говорить: “Матуся спить”.
У нас з Євою є один улюблений магазин на Хрещатику, де ми купуємо ланцюжки, намиста. А більше нікуди не ходимо. Я забула, коли останній раз ходила по магазинах, тільки коли дитині щось треба. Та й те, останнім часом їй все купує мама. У мене просто немає сил.
Ваш батько залишив сім`ю і виїхав до Ізраїлю, коли Ви були дитиною. Досить довго Ви ображалися на нього і, тільки ставши дорослою, пробачили. Які у доньки стосунки з батьком, вона не ображається на нього? Вони практично не бачаться. Спасибі, що тато наш подзвонив і привітав з днем народження. Для нас це велике задоволення. Але тут частково і моя провина. Відразу після розлучення я билася в істериці, щоб у Сашка не було жодних стосунків з дитиною. Потім він не хотів - я просила... Тепер все нормально. У них з Сашком хороші стосунки, теплі.
Вона не ображається на нього. Хоча таке бувало. Вперше вона образилася на Сашка в чотири роки, коли він не привітав її з днем народження. Вона тоді дуже образилася. А зараз Єва вже доросла, все розуміє. Тепер вона йому показує: “Завоюй мою прихильність”. Вона справжня жінка. Тепер це їх відносини. Я туди не втручаюсь.
Я ЖИЛА НАД ЛАРИСОЮ ДОЛІНОЮ, АЛЕ ЖОДНОГО РАЗУ ЇЇ НЕ ЗАТОПИЛА А які у Вас зараз відносини з Олександром Цекало?
А які у Вас зараз відносини з Олександром Цекало?Чудові. Дуже теплі. Якщо ми перетинаємося, у мене завжди для нього приготований творчий звіт. Якщо я за лаштунками, він завжди слухає, як я співаю. Ми стільки років пропрацювали разом, і мені приносить задоволення творчо звітувати перед Сашею. А у нього зараз великі успіхи на першому каналі. Я бачу його рідко, в основному по телевізору, але помічаю, що він став таким, яким був до розлучення. Нарешті він опам`ятався повністю.
Як складається особисте життя?Я перестала бути моногамною. І мене це влаштовує. У мене тепер роман український - роман з Донецьком. Все нормально.
І хто ж Ваша нова любов?Це людина, яка займається боями без правил.
Ви давно дружите з Ларисою Доліною і Танею Овсієнко. Дається взнаки українське коріння?З таким же успіхом можна сказати, що і частина єврейського коріння далася взнаки...
Ні. Насправді дружиш з людських якостей. У нас немає такого поняття, дружиш “тому що”: тому що хтось сьогодні в хіт-параді або тому що хтось приїхав з України. Та я поняття не мала, що Лариса Доліна з України. Для мене вона була пітерка. Коли ми познайомилися, вона була пітерська джазова співачка. Тут усім плювати, хто звідки. У нас немає поняття діаспори, немає поняття національності, немає поняття - ти модний чи ти популярний. Просто ти з кимось ближче по духу, по тому, по сьому. Я обожнюю всіх своїх колег. Але тільки з деякими склалися дійсно теплі і інтимні стосунки. З Ларисою ми жили поруч, її квартира знаходилася піді мною. І я її жодного разу не затоплювала, на моє щастя. З Танею зовсім інше. Ми з нею почали дружити ще раніше, ніж з Ларисою. Це болючі точки різних періодів мого життя. Вона завжди давала мені руку і серце.
ТЕРПІТИ НЕ МОЖУ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ЯКИХ ДІТИ Є ФАРШЕМ Як ви ставитеся до сучасної естради? Не прикро, що Ви вдень і вночі “пашете”, а якась дівчинка, маючи простенькі вокальні дані, гарненьку зовнішність і, звичайно, продюсера, в два скоки стає зіркою?
Як ви ставитеся до сучасної естради? Не прикро, що Ви вдень і вночі “пашете”, а якась дівчинка, маючи простенькі вокальні дані, гарненьку зовнішність і, звичайно, продюсера, в два скоки стає зіркою?Я добре до цього ставлюся. Чому мені має бути прикро? Що, в мій час, коли я починала кар`єру, не було таких, які приходили до потрібних людей і тут же ставали популярними? Я сама працювала на розігріві у багатьох груп, шалено популярних, яких тепер немає і сліду. Я за конкуренцію. Мені подобається, коли з`являється хтось, хто сприяє твоєму розвитку. Коли не з`являється - мені стає нудно. Тоді я сама починаю просувати молодь. Я за те, щоб давати їм по голові, щоб вони захотіли творити. А нудно, коли нічого не відбувається. Кожен займає своє місце. Тут ніхто нікому на п`яти не наступає. Пашеш - отримуєш, не пашеш - не отримуєш. Це їх особиста справа. У мене немає ніяких до них претензій.
Зараз найталановитіший з молодих на мій погляд Діма Каднай з “Фабрики”. Це останнє відкриття європейського рівня. І я співпродюсер цього проекту.
А як ставитеся до подібних проектів, які “фабрикують зірок”?Нормально ставлюся. Головне - мати нормального продюсера, людину, яка бачить в тобі не гроші перш за все, а особистість. Але це дуже невигідно. Продюсерові найчастіше просто потрібний шматок м`яса, на якому він зароблятиме. Я терпіти не можу людей, для яких ці діти є фаршем: “Я заробив, і викинув”. А далі вони починають спиватися, наркоманити і при цьому вважати себе зірками. Тому дітям потрібні батьки, які не дозволять зі своєї дитини зробити фарш.
КОЛЬКА БАСКОВ МУЖНЬО ВПОРАВСЯ З РОЗЛУЧЕННЯМ... Ви сказали про важливість ролі продюсера. Недавно Ви теж почали продюсувати молодь. Наскільки успішно виходить?
Ви сказали про важливість ролі продюсера. Недавно Ви теж почали продюсувати молодь. Наскільки успішно виходить?Так, я продюсую. Я не даю можливості стати тварюкою, бути невдячним. Я людина, яка говорить правду, опускає на землю, назавжди примушує забути слово “зірка”. Чорна праця, сморід, сморід від поту, солодкий сморід від поту - я людина, яка примушує запам`ятати ці слова, людина, яка примушує розвиватися, який уміє вчасно сказати дитині, що її поцілували, і вже за це треба платити.
Вас нерідко називають людиною широкої душі. Чула, що Ви гостинно запропонували Баскову після розлучення скористатися своєю квартирою. Як часто у Вас вдома поселяються “зірки”?
Поняття “зірок” у нас не існує. Є поняття дружби, співпереживання. Сьогодні ти в дупі, хтось плюнув тобі в спину, хтось приклеїв тобі тавро. У такі моменти потрібен хтось, хто сто разів проходив подібні речі і хто може відразу ж простягнути тобі руку. Мені все одно, був би Колька відомим чи невідомим, я б йому все одно допомогла. Але він сам впорався мужньо, хоч і довелося попити антидепресанти. Обійшовся без моєї підтримки і без підтримки моїх колег. Хоча морально ми його підтримали, але він ні до кого не переїхав, а просто пожив у готелі.
Розмовляла Анна Ященко