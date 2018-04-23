Лоліта: У мене роман з людиною, яка займається боями без правил

Співачка і телеведуча Лоліта Мілявська завжди була в центрі уваги громадськості. Екстравагантність, оригінальність, оригінальний голос у поєднанні з акторською майстерністю дозволяють їй вже тривалий час залишатися народною улюбленкою. Хоча зараз киянка Лоліта і живе в Москві, досить часто вона буває на батьківщині. Про причини своїх частих візитів до України, нове кохання і нове захоплення Лоліта розповіла в інтерв`ю УНІАН.

ШКОЛА В МОСКВІ ПОВИННА ДОПЛАЧУВАТИ ДІТЯМ, ЗА ТЕ, ЩО В НЕЇ ХОДЯТЬ Лоліто, Ви завжди виглядаєте на сцені такою яскравою, життєрадісною, сильною. А ось у повсякденному житті нагадуєте звичайну, втомлену від роботи жінку...

Людина, яка паше стільки, скільки пашу я, втомлюється. Будь-яка людина. А коли ти приходиш на роботу, то після слова “мотор” запалюєшся. І у кожного своя команда “мотор”. Я просто нормальна втомлена людина, якій хочеться прийти додому, поцілувати дитину і лягти спати.

У Вас досить напружений робочий графік, а як Ви розслабляєтеся, відпочиваєте?

Сон. У мене одна мрія - спати, спати цілодобово, нічого не робити. Чекаю січня - єдиної відпустки в моєму житті.

Ваша донька живе з Вашою мамою в Києві, а ви в Москві. Як часто вдається бачитися? Бачимося ми досить часто. Я ось щойно зі школи. Вчителька сказала, що Єва не п`є кров. Принаймні, не більше, ніж інші діти. І це мене радує.

Вас не турбує, що Єва частіше бачить маму на екрані телевізора, ніж вдома? У нас все абсолютно нормально. Ми вміємо вибудовувати стосунки. Адже ми всі дорослі люди. Вона знає, що таке робота, знає, що таке годувати сім`ю. Іноді, правда, каже: “Бабусю, мами не вистачає”. Але справляється з цим мужньо.

Не плануєте забрати її до Москви? Поки що ні. Їй треба приділяти дуже багато часу. А з моїм щільним графіком точно не вийде. Ми вже пробували вчитися в Москві. Через пробки доводилося півтори години добиратися до школи і півтори години на зворотний шлях. Там ми платили дуже великі гроші. А коли я побачила муніципальну школу тут у Києві, недалеко від Еспланадної, я сказала, що школа в Москві ще повинна доплачувати дітям, за те, що в неї ходять. Тут школа набагато краща.

А як проводите час у Києві, де буваєте, які у Вас улюблені місця? В основному вдома. Я коли потрапляю додому, лягаю на ліжко дочки, а вона тихо ходить і говорить: “Матуся спить”.

У нас з Євою є один улюблений магазин на Хрещатику, де ми купуємо ланцюжки, намиста. А більше нікуди не ходимо. Я забула, коли останній раз ходила по магазинах, тільки коли дитині щось треба. Та й те, останнім часом їй все купує мама. У мене просто немає сил.

Ваш батько залишив сім`ю і виїхав до Ізраїлю, коли Ви були дитиною. Досить довго Ви ображалися на нього і, тільки ставши дорослою, пробачили. Які у доньки стосунки з батьком, вона не ображається на нього? Вони практично не бачаться. Спасибі, що тато наш подзвонив і привітав з днем народження. Для нас це велике задоволення. Але тут частково і моя провина. Відразу після розлучення я билася в істериці, щоб у Сашка не було жодних стосунків з дитиною. Потім він не хотів - я просила... Тепер все нормально. У них з Сашком хороші стосунки, теплі.

Вона не ображається на нього. Хоча таке бувало. Вперше вона образилася на Сашка в чотири роки, коли він не привітав її з днем народження. Вона тоді дуже образилася. А зараз Єва вже доросла, все розуміє. Тепер вона йому показує: “Завоюй мою прихильність”. Вона справжня жінка. Тепер це їх відносини. Я туди не втручаюсь.

Я ЖИЛА НАД ЛАРИСОЮ ДОЛІНОЮ, АЛЕ ЖОДНОГО РАЗУ ЇЇ НЕ ЗАТОПИЛА А які у Вас зараз відносини з Олександром Цекало? Чудові. Дуже теплі. Якщо ми перетинаємося, у мене завжди для нього приготований творчий звіт. Якщо я за лаштунками, він завжди слухає, як я співаю. Ми стільки років пропрацювали разом, і мені приносить задоволення творчо звітувати перед Сашею. А у нього зараз великі успіхи на першому каналі. Я бачу його рідко, в основному по телевізору, але помічаю, що він став таким, яким був до розлучення. Нарешті він опам`ятався повністю.

Як складається особисте життя? Я перестала бути моногамною. І мене це влаштовує. У мене тепер роман український - роман з Донецьком. Все нормально.

І хто ж Ваша нова любов? Це людина, яка займається боями без правил.

Ви давно дружите з Ларисою Доліною і Танею Овсієнко. Дається взнаки українське коріння? З таким же успіхом можна сказати, що і частина єврейського коріння далася взнаки...

Ні. Насправді дружиш з людських якостей. У нас немає такого поняття, дружиш “тому що”: тому що хтось сьогодні в хіт-параді або тому що хтось приїхав з України. Та я поняття не мала, що Лариса Доліна з України. Для мене вона була пітерка. Коли ми познайомилися, вона була пітерська джазова співачка. Тут усім плювати, хто звідки. У нас немає поняття діаспори, немає поняття національності, немає поняття - ти модний чи ти популярний. Просто ти з кимось ближче по духу, по тому, по сьому. Я обожнюю всіх своїх колег. Але тільки з деякими склалися дійсно теплі і інтимні стосунки. З Ларисою ми жили поруч, її квартира знаходилася піді мною. І я її жодного разу не затоплювала, на моє щастя. З Танею зовсім інше. Ми з нею почали дружити ще раніше, ніж з Ларисою. Це болючі точки різних періодів мого життя. Вона завжди давала мені руку і серце.

ТЕРПІТИ НЕ МОЖУ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ЯКИХ ДІТИ Є ФАРШЕМ Як ви ставитеся до сучасної естради? Не прикро, що Ви вдень і вночі “пашете”, а якась дівчинка, маючи простенькі вокальні дані, гарненьку зовнішність і, звичайно, продюсера, в два скоки стає зіркою? Я добре до цього ставлюся. Чому мені має бути прикро? Що, в мій час, коли я починала кар`єру, не було таких, які приходили до потрібних людей і тут же ставали популярними? Я сама працювала на розігріві у багатьох груп, шалено популярних, яких тепер немає і сліду. Я за конкуренцію. Мені подобається, коли з`являється хтось, хто сприяє твоєму розвитку. Коли не з`являється - мені стає нудно. Тоді я сама починаю просувати молодь. Я за те, щоб давати їм по голові, щоб вони захотіли творити. А нудно, коли нічого не відбувається. Кожен займає своє місце. Тут ніхто нікому на п`яти не наступає. Пашеш - отримуєш, не пашеш - не отримуєш. Це їх особиста справа. У мене немає ніяких до них претензій.

Зараз найталановитіший з молодих на мій погляд Діма Каднай з “Фабрики”. Це останнє відкриття європейського рівня. І я співпродюсер цього проекту.

А як ставитеся до подібних проектів, які “фабрикують зірок”? Нормально ставлюся. Головне - мати нормального продюсера, людину, яка бачить в тобі не гроші перш за все, а особистість. Але це дуже невигідно. Продюсерові найчастіше просто потрібний шматок м`яса, на якому він зароблятиме. Я терпіти не можу людей, для яких ці діти є фаршем: “Я заробив, і викинув”. А далі вони починають спиватися, наркоманити і при цьому вважати себе зірками. Тому дітям потрібні батьки, які не дозволять зі своєї дитини зробити фарш.

КОЛЬКА БАСКОВ МУЖНЬО ВПОРАВСЯ З РОЗЛУЧЕННЯМ... Ви сказали про важливість ролі продюсера. Недавно Ви теж почали продюсувати молодь. Наскільки успішно виходить? Так, я продюсую. Я не даю можливості стати тварюкою, бути невдячним. Я людина, яка говорить правду, опускає на землю, назавжди примушує забути слово “зірка”. Чорна праця, сморід, сморід від поту, солодкий сморід від поту - я людина, яка примушує запам`ятати ці слова, людина, яка примушує розвиватися, який уміє вчасно сказати дитині, що її поцілували, і вже за це треба платити.

Вас нерідко називають людиною широкої душі. Чула, що Ви гостинно запропонували Баскову після розлучення скористатися своєю квартирою. Як часто у Вас вдома поселяються “зірки”?

Поняття “зірок” у нас не існує. Є поняття дружби, співпереживання. Сьогодні ти в дупі, хтось плюнув тобі в спину, хтось приклеїв тобі тавро. У такі моменти потрібен хтось, хто сто разів проходив подібні речі і хто може відразу ж простягнути тобі руку. Мені все одно, був би Колька відомим чи невідомим, я б йому все одно допомогла. Але він сам впорався мужньо, хоч і довелося попити антидепресанти. Обійшовся без моєї підтримки і без підтримки моїх колег. Хоча морально ми його підтримали, але він ні до кого не переїхав, а просто пожив у готелі.

Розмовляла Анна Ященко