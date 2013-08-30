Назад дороги немає: в Міноборони назвали обсяг останнього призову

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр оборони України Павло Лебедєв.

За його словами, на відміну від солдатів-строковиків, служба за контрактом буде від 3 до 5 років. При цьому солдати і сержанти-контрактники займатимуться виключно своїми професійними обов'язками, що позитивно вплине на їхні професійні навики.

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Міністр зазначив, що до кінця нинішнього року на контрактну службу планується прийняти близько 7 тис. осіб, і позитивна динаміка для досягнення цього показника існує.

Також Лебедєв зазначив, що в нинішньому році на 100% виконано план набору слухачів і курсантів до військових навчальних закладів. Також планується на базі трьох училищ у Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях створити ліцеї, в яких навчатимуться 2 тис. ліцеїстів-сиріт, які в подальшому за бажанням можуть бути прийняті для проходження контрактної служби в армії з відповідним соціальним і матеріальним забезпеченням.

Говорячи про подальший набір на контрактну службу, Лебедєв зазначив, що наступного року планується набрати в Збройні сили 4,8 тис. осіб, у 2015, 2016, 2017 приблизно по 5 тис. військовослужбовців.

За словами Лебедєва, на сьогодні укомплектування військовослужбовцями-контрактниками становить 58%.

На реформування Збройних сил передбачається протягом ряду років виділити 131,5 млрд. грн, зазначив він.

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Відповідаючи на запитання, чи не буде так, що через деякий час у зв'язку з недоукомплектуванням солдатами-контрактниками українським Збройним силам знову доведеться повернутися до призову на строкову службу, Лебедєв сказав: “Назад дороги немає і не буде. Рішення ухвалене, умови створені”.

Всього ж, як зазначив міністр, до 2017 року чисельність українських ЗС має становити 120 тис. осіб, з яких 50 тис., - тилове забезпечення і 70 тис. - бойові підрозділи.

Також Лебедєв зазначив, що Міністерство оборони упорядковує так звану службу резервістів - уточнюються соціальні виплати для них, плани бойової підготовки. “Тобто, цю програму ніхто не згортав, її уточнюють”, - зазначив Лебедєв.