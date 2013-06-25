Українську армію скоротять до 122 тисяч

До кінця 2017 року загальна чисельність особового складу Збройних сил України скоротиться з нинішніх 180 тис. військовослужбовців до 122 тисяч.

Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» (№135 від 25 червня) сказав міністр оборони України Павло Лебедєв.

Він нагадав, що 2013 рік - останній, коли на строкову військову службу буде призов, а з 2014 року відбудеться повний перехід на контрактну армію.

«Тобто весняного призову-2014 на строкову службу вже не буде. Але дуже багато молоді хоче служити, плануючи свою подальшу кар'єру в міліції та інших силових структурах. Ми йдемо їм назустріч: надамо можливість добровільної служби як резервістів або учасників програм підготовки солдатів запасу. Зараз опрацьовується проект поправок до закону про військову службу» - зазначив міністр.

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Лебедєв також зазначив, що преміювання відмінників бойової підготовки робиться для того, щоб стимулювати їх прагнення бути першими. «Коли військовослужбовець стає першим, то його заохочують не лише морально, а й матеріально. Критерії відбору за бальною системою - це бойова, фізична, гуманітарна підготовка» - сказав він.

Сума заохочення - від 75% до 100% від окладу, додав міністр. Також, за його словами, підвищуються оклади службовців. Так, вже з травня цього року командир бригади Сухопутних військ ЗСУ одержує близько 4900 грн, а з жовтня зарплата зросте до 5700 грн; командир батальйону, відповідно, одержує більш як 4200 грн, а одержуватиме — близько 5000 грн; командир роти одержує більш як 3800 грн, його зарплата зросте до 4500 грн.

Крім того, Лебедєв підкреслив, що в 2017 році бачить українську армію «здатною дати відсіч ворогу і відстояти кордони України». Він зазначив, що армія переходить на нову техніку, і пріоритетом є авіація, зенітні ракетні комплекси, озброєння радіотехнічних військ, ракетні комплекси, корабельний склад, засоби автоматизації управління військами (силами), безпілотні літальні апарати, тренажери.

Також до 2017 року планується купити корвет, два літаки Ан-70, до 10 бронекатерів, модернізувати бойові літаки, вертольоти, зенітні ракетні та радіолокаційні комплекси, розробити сучасний ракетний комплекс корабельного базування.