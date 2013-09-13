Майже половина українців не прочитали за 3 місяці жодної книги - дослідження

Зокрема, згідно з даними дослідження, 51% дорослих українців прочитали щонайменше одну книгу впродовж останніх трьох місяців, і лише 30% - придбали.

«При цьому частка покупців книжок за останні 7 років знизилася - у вересні 2006 року їх частка становила 42%», - говориться в повідомленні.

Як головну причину, що заважає читанню, 38% українців назвали відсутність часу для цього, а майже половина респондентів відзначають, що читають рідше, ніж хотіли б.

Дослідження показало, що «вже 30% дорослих читачів мають досвід читання книжок на комп'ютері, але друкована книга залишається вибором № 1». Серед книг, які купують українці, стало більше художньої та дитячої літератури і менше наукової, навчальної та довідкової літератур: у 2008 році частка художньої літератури становила 41% порівняно з 18% науковою, тоді як у 2013 році вона становить 52% порівняно з 5% науковою.

Серед найпопулярніших жанрів літератури - сучасні детективи і любовні романи, твори, написані раніше 50-х рр. ХХ століття, сучасні пригодницько-історичні романи і прикладна література. При цьому україномовні книжки вибирають лише 25% респондентів.

Читайте також: Вийшла друком 4-томна історія кримських татар

Також дослідження показало, що на зацікавленість людини в читанні впливає одержаний досвід у дитинстві: приклад батьків, які читають, їхнє «м'яке» залучення дітей до книжок і навіть читання дітям вголос.

Серед сучасних українських письменників, яких опитувані респонденти знають хоча б за іменами, на першому місці Ліна Костенко (знають 42%), далі - Ірена Карпа (15%), Василь Шкляр (12%) і Марія Матіос (10%).

Дослідження «Читання книг в Україні» проводилося фахівцями GFK Ukraine влітку 2013 року, в ньому взяли участь більш як 1000 респондентів по всій країні.