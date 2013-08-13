Автор порноромана стала найуспішнішим письменником у світі

Заробивши за останній рік 95 мільйонів доларів, Джеймс відсунула на друге місце американця Джеймса Паттерсона, який завдяки детективам про психолога Алекса Кросса кілька років поспіль нікому не віддавав верхній рядок рейтингу.

"Формат електронної книги став ключовим фактором, надавши читачам легку можливість купувати наповнені еротичними сценами сиквели і приховано читати їх у громадських місцях", - йдеться на сайті Forbes.

У десятку найбільш високооплачуваних авторів за версією журналу увійшли також Ден Браун і Стівен Кінг, додає РІА "Новости".

Роман "П'ятдесят відтінків сірого" ​​навесні цього року потрапив до списку найбільш образливих книг на полицях американських бібліотек. Незважаючи на це, тиражі книги значно перевалили у всьому світі за 40 мільйонів. Її навіть планують поставити на сцені - у Нью-Йорку йдуть репетиції мюзиклу за мотивами роману.