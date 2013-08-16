Вийшла друком 4-томна історія кримських татар

Як повідомляє прес-служба кримськотатарського телеканалу ATR, власник якого виступив меценатом даного проекту, презентація книги відбулася увечері 14 серпня у Сімферополі.

Повідомляється, що робота над чотиритомником велася понад 20 років.

«Історія кримських татар» вийшла друком у Санкт-Петербурзі (Росія), і являє собою етнічну історію кримських татар з найдавніших часів до 1940-х років, коли за указом Сталіна народ депортували з півострова.

Основна частина першого тому присвячена епосу Кримського ханства. У другому томі автор висвітлив період перебування Криму у складі Російської імперії, у третьому – радянську епоху. Четверта книга розповідає про воєнний і післявоєнний період в історії кримських татар.

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Голова меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на презентації наголосив, що чотиритомник Возгріна «принесе велику користь», і на знак вдячності подарував автору традиційне чоловіче головне вбрання кримських татар – к‘илпак‘.

Возгрін висловив сподівання на те, що його праця допоможе виправити «спотворення історії кримських татар, історії кримців».

Возгрін народився у 1939 році у Сімферополі, закінчив історичний факультет Ленінградського державного університету. Доктор історичних наук, професор кафедри історії нового і новітнього часу Санкт-петербурзького державного університету, директор Науково-дослідного центру «Меншиковський інститут» (Санкт-Петербург), член Королівської Данської Академії наук.

Возгрін є автором понад 150 наукових робіт, виданих у Росії, Україні, Данії, Норвегії, Германії, Естонії, Фінляндії, Туреччині, Італії. Перша велика робота Возгріна, присвячена кримськотатарській історії, з'явилася у самвидаві у 1987 році. Вона лягла в основу книги під назвою «Історичні долі кримських татар», яка видана на початку 1990-х років.

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Довідка УНІАН. Співробітники НКВС провели депортацію татар 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони СРСР. Підстава - співпраця з окупантами, дезертирство з Червоної армії, розправи над партизанами. За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Більшу частину - до Узбецької РСР.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років. У 1989-му Верховна Рада СРСР ухвалила декларацію «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їхніх прав».

У кримській автономії на даний час проживають близько 2 млн осіб , з них близько 270 тисяч - татари. Ще, щонайменше, 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.