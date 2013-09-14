РФ сподівається повернути українського рибалку додому після розслідування

Про це говориться в повідомленні Департаменту інформацію і преси МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій з врегулювання трагічного інциденту в Азовському морі.

«Зважаючи на порушення кримінальної справи стосовно громадянина України Федоровича було підтверджено намір вжити заходів щодо швидкого врегулювання цього питання в рамках законодавства Російської Федерації», - говориться в повідомленні.

З російського боку було підтверджено щирий й глибокий жаль у зв'язку із зазначеним інцидентом, в результаті якого загинули чотири громадянина України, наголосили в МЗС РФ.

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Були обговорені також інші теми консульсько-правового характеру, зокрема питання, пов'язані з евакуацією громадян Росії та України із Сирії.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками цих консультацій Міністерство закордонних справ України зажадало об'єктивно і всебічно розслідувати інцидент в Азовському морі між українськими рибалками і російськими прикордонниками, а також повернути на Батьківщину одного з постраждалих рибалок Олександра Федоровича.

Довідка УНІАН. 17 липня ц.р. катер прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажа - Федорович – був врятований.

Після зіткнення Федорович потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край, Росія), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича було порушено кримінальну справу за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Зараз він чекає суду в російському Єйську.

У свою чергу Федорович заявив, що катер російських прикордонників умисно протаранив український баркас. 28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН обнародував відеосюжет про зіткнення в Азовському морі українських рибалок і російських прикордонників. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен українських рибалок, а ті намагаються піти від погоні, а через деякий час після початку переслідування відбувається зіткнення.

На відео чутно, як чоловіки з російського судна закликають один одного ще раз ударити баркас, який вже і так почав тонути.

29 серпня начальник сектора зв'язків із громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорна повідомила, що відеосюжет про те, як російський прикордонний катер переслідує, а потім таранить човен із українськими рибалками, залучено до матеріалів слідства.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.