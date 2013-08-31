Україна просить Росію відпустити на поруки азовського рибалку - МЗС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 30 серпня відбулася зустріч генерального консула України в Ростові-на-Дону із заступником прокурора Азово-Чорноморської міжрайонної природоохоронної прокуратури (м. Новоросійськ), який веде справу Федоровича. Серед іншого, в ході зустрічі було висловлено пропозицію розглянути питання щодо взяття Федоровича на поруки. Цього ж дня офіційним чинникам російської сторони передано відповідну ноту, поінформували в МЗС.

У міністерстві також додали, що з Федоровичем підтримується регулярний телефонний контакт, в тому числі з питань забезпечення медичних та побутових потреб під час перебування на території Росії, а також формування лінії захисту під час розслідування порушеної проти нього кримінальної справи.

2 вересня генеральний консул України в Ростові-на-Дону особисто відвідає Федоровича в м. Єйськ, проведе консультації з адвокатом, а також зустрінеться з керівництвом регіону та місцевих правоохоронних органів.

Питання розслідування інциденту в Азовському морі та справи Федоровича перебуває на особливому контролі міністра закордонних справ України, додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Одного члена екіпажу - Олександра Федоровича - врятували.

Після зіткнення Федорович потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край, Росія), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно рибалки Федоровича було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Зараз він чекає суду в російському Єйську.

МЗС України наполягає на поверненні Федоровича в Україну.