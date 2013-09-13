МЗС вимагає від Росії терміново повернути вцілілого рибалку додому

Міністерство закордонних справ України вимагає об’єктивно та всебічно розслідувати інцидент в Азовському морі між українськими рибалками та російськими прикордонниками, а також повернути на Батьківщину одного з потерпілих рибалок Олександра Федоровича.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 12 вересня цього року у Москві відбулися міжвідомчі переговори на чолі з директором Департаменту консульської служби МЗС України Андрієм Сибігою, директором другого Департаменту СНД МЗС РФ Віктором Сорокіним та директором Консульського департаменту МЗС РФ Євгеном Івановим щодо ситуації, яка склалася навколо інциденту в Азовському морі.

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Українська сторона вкотре порушила питання щодо необхідності проведення всебічного та об'єктивного розслідування інциденту, внаслідок якого загинуло четверо громадян України, та завершення розслідування у якнайстисліший термін.

Українська сторона також висунула вимогу невідкладно повернути на Батьківщину потерпілого внаслідок інциденту Федоровича.

Важливою складовою проведення переговорів стала зустріч української делегації зі статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ РФ Григорієм Карасіним.

Російською стороною було висловлено розуміння щодо необхідності максимально швидкого та конструктивного врегулювання чутливого для двох сторін питання.

Крім того, сторонами було високо оцінено взаємодію консульських служб в кризових регіонах світу, зокрема, в поверненні громадян на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня ц. р. катер прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажу - Федорович - врятувався.

Після зіткнення Федорович потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край, Росія), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно рибалки Федоровича було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Зараз він чекає суду в російському Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив український баркас. 28 серпня телеканал "1+1" у програмі ТСН оприлюднив відеосюжет про зіткнення в Азовському морі українських рибалок і російських прикордонників. На відео видно, як судно прикордонників переслідує човен українських рибалок, а останні намагаються втекти від погоні, а через деякий час після початку переслідування відбувається зіткнення.

На відео чутно, як чоловіки з російського судна прикликають один одного ще раз ударити баркас, який вже і так почав тонути.

29 серпня начальник сектору зв'язків з громадськістю Управління МВС України на Донецькій залізниці Ольга Чорна повідомила, що відеосюжет про те, як російський прикордонний катер переслідує, а потім таранить човен з українськими рибаками, залучено до матеріалів слідства.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення проти нього кримінальної справи.