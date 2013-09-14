Найбільше квартир реєструють в Києві, Донецьку та Дніпропетровську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).

За даними прес-служби, друге і третє місця за кількістю зареєстрованих у країні квартир посіли Донецька і Дніпропетровська області, де було зареєстровано 7,9 тис. і 6,3 тис. квартир, відповідно.

Найменше квартир у серпні було зареєстровано в Закарпатській, Волинській та Чернівецькій областях – 671, 878 і 885 квартир, відповідно.

Також в Укрдержреєстрі повідомили, що кількість зареєстрованих в Україні квартир минулого місяця більш ніж у 2,6 разу перевищила показник зареєстрованих за аналогічний період житлових будинків (близько 30,5 тис.).

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року, за даними Укрдержреєстру, в Україні зареєстрували близько 250 тис. об'єктів нерухомого майна, з яких 141,5 тис. – квартири, 65,7 тис. – житлові будинки.

У першому півріччі в країні було зареєстровано більш як 586 тис. об'єктів житлової нерухомості. При цьому до Реєстру прав власності на об'єкти житлової нерухомості внесено 419,7 тис. записів про реєстрацію квартир, 165 тис. записів про реєстрацію житлових будинків і 1,7 тис. записів про реєстрацію інших житлових приміщень.

Довідка УНІАН. Раніше в Україні діяли чотири державні реєстри, в яких реєстрували права на нерухомість: реєстр права власності на нерухоме майно; реєстр угод; реєстр іпотек і реєстр заборони відчуження нерухомого майна.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість здійснюють органи Державної реєстраційної служби України замість Бюро технічної інвентаризації.