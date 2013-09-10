Україна зайняла 10-е місце у світі за зростанням цін на житло, за останній рік його вартість у країні зросла на 10,9%.

Такі дані обнародувала компанія Knight Frank у своєму рейтингу зростання цін на житло в різних країнах світу Global House Price Index.

Згідно з даним рейтингом, лідером із зростання цін на житло став Дубай, де за останні 12 місяців ціни на житло виросли на 21,7%. Друге місце в рейтингу зайняв Гонконг із зростанням у 19,1%, а третє - Тайвань - 15,4%.

Замикають рейтинг компанії Knight Frank Греція, Голландія і Угорщина, де житло подешевшало на 11,5%, 8,5% і 8,2% відповідно.

Росія в даному рейтингу зайняла 15-е місце з річним зростанням вартості житла на 6,4%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на вторинному ринку нерухомості Києва, за даними консалтингової компанії SV Development, в І півріччі 2013 року виросла на 2,7% - до 1 963 дол./кв. м. За підсумками минулого року вартість квартир на «вторинному ринку» столиці виросла на 4,24%.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 117 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об'єднує понад 6770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості.