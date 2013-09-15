У Макіївці під час пожежі в будинку люди вистрибували з 7 поверху, є загиблі (відео)

Три людини загинули під час пожежі багатоповерхівки в Макіївці, на Донеччині. І ще одна людина в реанімації, повідомляє ТСН.

Епіцентр пожежі був на сьомому поверсі. Очевидці кажуть, рятувальники їхали дуже довго, більше того - пожежні були не готові до екстреного порятунку. Не дочекавшись рятувальників, двоє людей вистрибнули з вікна 7 поверху.

Жінка загинула у швидкій по дорозі у лікарню, чоловік в реанімації у важкому стані. Ще двоє людей загинули, надихавшись чадним газом. Пожежні запевняють приїхали швидко, але кажуть їх викликали надто пізно. На момент їх приїзду вже палали 2 квартири.

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Рятувальники вивели з задимленого будинку майже 40 людей. Час від часу виникала паніка. Пошуки людей у задимлених квартирах постійно призупиняли, рятувальники чекали балони з киснем, без якого не могли працювати у диму.

У під'їзді працює комісія, яка має встановити причини пожежі. Експерти з'ясовують, скільки квартир зараз непридатні, після цього вирішать питання тимчасового житла для постраждалих. Нагадаємо, що тиждень тому на Сумщині спалахнув телевізор та за лічені хвилини вбив двох діток. Батьків не було поруч зовсім недовго.