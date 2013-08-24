У Харкові горіла дев’ятиповерхівка, евакуювали 25 людей

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, пожежа в одній з квартир будинку по вулиці Валдайській сталася вчора, 23 серпня, близько 11:20.

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Мешканці квартири, у якій сталося загоряння, встигли самостійно залишити палаючу оселю та викликали рятувальників.

До місця пригоди негайно прибуло 2 відділення пожежно-рятувальної служби. В результаті проведення розвідки стало відомо, що уся сходова клітина була заповнена димом і мешканці під’їзду потерпали від його токсичного впливу. У квартирі горіла одна з кімнат на площі 10 кв. м.

Рятувальники подали стволи на гасіння вогню та відкрили вікна на сходовій клітині, щоб видалити дим. Коли концентрація диму була зменшена до допустимої, були організовані роботи по евакуації людей на свіже повітря. Всього було виведено 25 мешканців.

У квартирі, що була поруч із палаючою, рятувальники виявили дівчинку 2003 року народження. Вона була дуже налякана. Як потім з’ясувалось, дитина хотіла вибігти на вулицю, але наштовхнулась на хмару їдкого диму і вернулась до своєї квартири. Бійці ДСНС заспокоїли її та винесли на руках з небезпеки.

Об 11:48 пожежа була приборкана. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.