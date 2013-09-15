У Кіровограді вантажівка провалилася у величезну яму посеред дороги (фото)
15:19, 15 вересня 2013Суспільство
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У Кіровограді вантажівка ГАЗ-53 з цистерною провалилася в яму, що утворилася на дорозі внаслідок сильних злив.
Для підняття автоцистерни довелось залучати автокран / Фото : ДСНС у Кіровоградській області
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій, на місце пригоди для підняття автівки було залучено автокран.
У прес-службі уточнили, що 14 вересня у Кіровограді у півтораметрову вибоїну на розмитій зливою дорозі провалилися два автомобілі.
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Легковий автомобіль вилучили з ями того ж дня, а от для підняття автоцистерни довелось залучати автокран аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС у Кіровоградській області.
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