У Кіровограді вантажівка провалилася у величезну яму посеред дороги (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій, на місце пригоди для підняття автівки було залучено автокран.

У прес-службі уточнили, що 14 вересня у Кіровограді у півтораметрову вибоїну на розмитій зливою дорозі провалилися два автомобілі.

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Легковий автомобіль вилучили з ями того ж дня, а от для підняття автоцистерни довелось залучати автокран аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС у Кіровоградській області.