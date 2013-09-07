На Полтавщині "Лада" пірнула у величезну яму на дорозі (фото)

6 вересня о 14:28 до оперативно-координаційного центру міста Кременчук надійшло повідомлення про те, що на території Крюківського району автомобіль «Лада 111» під час руху провалився у яму під асфальтне покриття, яка виникла під час прориву каналізації.

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На місце події негайно виїхало чергове відділення державної пожежно-рятувальної частини № 5, повідомили у ДСНС у Полтавській області.

За допомогою лебідки, яка встановлена на пожежному автомобілі ЗІЛ-131 та автокрану автомобіль було вилучено на поверхню.