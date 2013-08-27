У Херсоні в яму на дорозі провалився тролейбус із пасажирами (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, сьогодні вранці на вул. Лавреньова, в районі будинку №5 стався провал дорожнього покриття, в який під час руху провалився колесом тролейбус, що прямував за маршрутом №9. Виїхати самостійно з провалу водій тролейбуса не зміг.

На тему: Величезна яма на одній з "артерій" Одеси паралізувала рух транспорту

Керівництво комунального підприємства "Херсонелектротранс" направило до місця аварії тягач.

Тролейбус вдалося витягнути на вільну ділянку дороги без поломок, проте зона провалу, що все розширюється, ускладнювала рух транспорту, виникли затори. До того ж існувала загроза для проїжджаючих автомобілів, тому прийнято рішення перекрити рух транспорту по вул. Лавреньова від вул. Ілліча до вул. Димитрова.

У повідомленні мерії зазначається, що під час події ніхто не постраждав.

Також у прес-службі повідомили, що в місці утворення провалу недавно були проведені роботи із заміни ділянки вуличної водопровідної магістралі, після чого було відновлено асфальтобетонне покриття дорогі.

Зараз водоканал разом із представниками підрядної організації, що виконувала роботи з відновлення дорожнього покриття, з'ясовують причину провалу: можливо, неналежна якість дорожніх робіт, а можливо, пошкодження магістралі.

Силами КП «Шляховик» і ДКП «ШУ водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона» почато аварійно-відновлювальні роботи.

Планується, що до кінця дня рух транспорту по вул. Лавреньова буде відновлено.