29% українців вживають алкоголь для зняття стресу - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це соціолог компанії Research & Branding Group Євген Копатько повідомив на прес-конференції в Києві, представляючи результати соцдослідження.

«Кожен другий житель України (51%) на даний час вживає алкогольні напої, а ще 15% українців не вживають алкоголь зараз, але раніше вживали. Ніколи не вживали алкогольні напої третина жителів країни (34%)», - сказав експерт.

Кажучи про частоту вживання алкогольної продукції, Копатько зазначив, що третина українців, які вживають алкоголь, роблять це з частотою два-три рази на місяць (31%) або рідше, ніж раз на місяць (29%), кожен п'ятий, – приблизно раз на місяць (21%), а ще 16% опитаних вживають алкоголь кілька разів на тиждень.

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Відповідно за даними дослідження, частота вживання алкоголю залежить від статі: частіше алкогольні напої вживають чоловіки. 22% опитаних чоловіків зазначили, що п'ють кілька разів на тиждень, 39% - два-три рази на місяць, 18% - раз на місяць, 17% - рідше одного разу на місяць.

У свою чергу жінки, як правило, вживають алкоголь рідше разу на місяць (44%), раз на місяць (22%), і лише 7% зазначили, що вживають алкоголь кілька разів на тиждень.

Також опитування показало, що найчастіше українці пробують алкогольні напої у віці 16-18 років (42%), кожен п'ятий, хто вживає алкоголь, вперше попробував його у віці 19-ти – 21-го року (21%), 16% - у віці 14-15 років і 14% - у дорослому віці старшому за 21 рік.

Згідно з даними опитування, трьома основними причинами вживання алкоголю, як правило, є розпивання з приводу і під час свят – 71%, для зняття стресу – 29% і тому, що так роблять оточуючі (за компанію).

Компанія Research & Branding Group проводила дослідження з 20 по 31 серпня 2013 року. Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України і АР Крим. Обсяг вибіркової сукупності становив 2079 осіб. Очікувана середня похибка вибірки становить 2,2%.