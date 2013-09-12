Майже 40% українців вважають, що їм пощастило жити в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить результат соціологічного дослідження представленого на прес-конференції соціологом компанії Research & Branding Group Євгеном Копатьком.

При цьому, згідно з результатами дослідження, протилежної точки зору дотримується 31% жителів України і ще стільки ж не визначилися з своїм ставленням до життя в Україні.

У регіональному розрізі кількість тих, хто вважає життя в Україні везінням, зменшується із заходу на схід (від 42% на заході України до 34 на сході). Проміжне положення в цьому питанні займають центральний і південний регіони, де життя в Україні вважають везінням, відповідно 39% і 37% жителів. На сході і півдні країни більш як третина населення (відповідно 37% і 38%) вважають, що їм загалом не пощастило жити в Україні, тоді як на заході і в центрі таких відповідно 25% і 27%.

Крім того, найбільша кількість українців, які вважають життя в Україні везінням, є серед представників старшого покоління (43%), тоді як в інших вікових групах цей показник становить 34-37%. Серед людей старшого віку невезінням життя в Україні вважає лише кожен четвертий (26%), тоді як в інших вікових групах цей показник становить 33-35%. Більш як половина українських громадян відносить Україну до країн-аутсайдерів, тоді як більш як третина опитаних віднесли Україну до країн, що займають проміжне положення між лідерами і аутсайдерами. Половина українців (51%) вважають, що Україна може претендувати на краще становище в світі, тоді як протилежної точки зору дотримується 41% жителів країни. В цілому українці бачать майбутнє своєї країни через 10-15 років швидше оптимістично: 34% опитаних вважають, що ситуація скоро поліпшиться, а 13% українців чекають істотного поліпшення ситуації і перетворення України на сильну і квітучу державу. Протилежної точки зору дотримуються 23% українських громадян, які чекають швидше погіршення ситуації, і 11% тих, хто вважає, що на Україну чекають дуже важкі часи.

Дослідження проводилося з 20 по 31 серпня цього року компанією Research & Branding Group. Всього було опитано 2079 осіб, похибка вибірки становить 2,2%.