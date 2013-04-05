Прокуратура не згодна з судом, що СБУшник був потерпілим у скандальному ДТП

Прокуратура не згодна з рішенням суду щодо визнання правоохоронця потерпілим у ДТП, що сталося 9 березня у Феодосії за участю водіїв швидкої допомоги та співробітника СБУ.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Відповідно до рішення Феодосійського міського суду, працівника СБУ визнано потерпілим у ДТП за участю «швидкої», зазначається в повідомленні.

«Позиція прокуратури: на даний час триває розслідування кримінального провадження. Наразі проводиться низка експертиз, від результатів яких, а також зібраних доказів, буде визначений остаточний процесуальний статус зазначеної особи», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Криму в справі про зіткнення «швидкої допомоги» і автомобіля співробітника СБУ, в результаті якого загинули двоє медиків, потерпілими визнані водії обох машин.

За словами слідчого Феодосійської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Павла Юхимовича, спочатку потерпілим було визнано водія «швидкої». Пізніше міськсуд Феодосії зобов'язав слідчого визнати як потерпілого і СБУшника - водія «легковика».

П.Юхимович повідомив, що призначена судово-медична експертиза. Наступного тижня буде призначена ще одна експертиза - щодо стану автомобілів.

Він також відзначив, що робочий стан світлофора впливає на винність учасників ДТП, але це не головний чинник. «Водій "швидкої допомоги" має право відійти від вимог правил дорожнього руху у разі потреби, коли він їде з проблисковими маячками, але при русі в такому режимі він має забезпечити безпеку своїх маневрів, а водій має поступитися дорогою машині. Тільки коли водій "швидкої допомоги" переконався, що його пропускають, він може рухатися на червоне світло або стрічною смугою руху. Якщо його не пропускають, він має пропустити машину, хоча це порушення правил з боку людини, яка не пропускає", - сказав слідчий.

"В даному випадку, я припускаю, що швидкість руху одного й іншого автомобілів була перевищена», - сказав П.Юхимович.

Довідка УНІАН. Аварія сталася 9 березня у Феодосії. Зіткнулися машина «швидкої допомоги», що везла до лікарні 22-річного хлопця, який перебував в комі, і легковий автомобіль. На місці ДТП загинула 27-річна фельдшер. Травми одержали 50-річний шофер "швидкої", 57-річний батько хлопця і лікар. Лікар помер у лікарні. Також був травмований 32-річний водій машини – учасниці ДТП.

12 березня СБУ визнала, що машиною керував її співробітник.

Прокуратура Феодосії почала розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей). Оскільки в справі замішаний співробітник СБУ, її було передано "військовій" прокуратурі кримського регіону.

Кримське управління Держслужби гірничого нагляду і промислової безпеки визнало аварію нещасним випадком, пов'язаним із виробництвом. Це дає родичам загиблих у ДТП співробітників швидкої допомоги, а також водію медавтомобілю право одержати матеріальну компенсацію від держави за рахунок коштів Фонду соцстрахування.