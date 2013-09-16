ЗМІ: У Сімферополі п'яний СБУшник прострелив око іноземцю

Цю інформацію підтвердила помічник начальника зі зв'язків з громадськістю даного відділу Наталія Пересада.

За її інформацією, інцидент стався вночі 11 вересня. Конфлікт виник на побутовому грунті, повідомляють Коментарі: Крим.

«Перебуваючи в стані дуже сильного алкогольного сп'яніння, житель Сумської області вистрілив у громадянина Азербайджану. Вцілив в око. Потерпілий був доставлений у відділення реанімації, зараз він у лікарні ім. Семашко, око врятувати не вдалося. Підозрюваний був затриманий», - повідомила вона.

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Хто стріляв, Пересада не повідомила, додавши тільки, що справа знаходиться в прокуратурі.

За інформацією сайту, затриманий - співробітник управління СБУ України в Сумській області. У момент затримання він був настільки п'яний, що навіть не намагався чинити опір.