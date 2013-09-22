ЗМІ: У Луганську п'яний син судді на BMW Х5 збив дівчину і втік

За кермом авто знаходився молодий чоловік 1991 року народження. За неофіційними даними, встановлено, що хлопець був п'яний.

Постраждала госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку, закритою травмою живота і переломом ноги. Її стан оцінюється як важкий.

За даними джерела "Восточного варианта", відразу після ДТП водій зник з місця події. За свідченнями очевидців, він попрямував у бік Жовтневого РВВС. Наряд ДАІ відправився за ним навздогін. Винуватця аварії знайшли біля будівлі Жовтневої прокуратури: він скручував номерні знаки зі свого джипа.

Читайте також: На Львівщині п'яний водій в'їхав у Стрийський залізничний вокзал

Слідчо-оперативна група відвезла водія на медобстеження. За попередньою інформацією, водій був п'яний.

«До речі, на нього раніше вже неодноразово складалися протоколи за водіння автомобіля в нетверезому стані», - відзначило джерело.

За непідтвердженою інформацією, водій - син судді Ленінського райсуду.