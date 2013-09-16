На Луганщині п'яний екс-міліціонер жорстоко побив таксистів

Водії служби таксі "Комфорт" заявляють, що їхніх співробітників 15 вересня жорстоко побили в селищі Станиця-Луганська Луганської області, а одним із нападників був молодший сержант патрульно-постової служби. За словами водіїв, обидва нападники були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє "Дорожній контроль Луганська", що прибув на місце події, повідомлення про напад було розіслане по рації мережі таксі "Комфорт". На місце стали з'їжджатися водії таксі.

Як повідомляє "ДКЛ", люди втомлені від міліцейського "беззаконня і покривання", були готові на крайні заходи. Тільки після втручання керівництва МВС області, управління власної безпеки, обласної прокуратури і СБУ - вдалося уникнути народного хвилювання.

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Як повідомили УНІАН сьогодні у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 15 вересня в Станично-Луганському районі між водіями таксі «Комфорт» і двома місцевими жителями, 1984 р.н. і 1986 р.н., які були в стані алкогольного сп'яніння, нібито працівниками міліції, стався конфлікт, під час якого водіям таксі було завдано шкоди і тілесних ушкоджень. Місцевим жителям також було завдано тілесних ушкоджень, з якими вони в даний час перебувають в лікарні.

ВЗГ повідомляє також, що за словами водіїв таксі, про хуліганські дії вони повідомили в чергову частину Станично-Луганського райвідділу, але, не дочекавшись приїзду співробітників міліції, на своїх автомобілях привезли їх до райвідділу.

При з'ясуванні осіб виявилось, що один громадянин, 1984 р.н., ніякого стосунку до міліції не має. Другий громадянин, 1986 р.н., з 2012 року по 13 вересня 2013 року проходив службу в органах внутрішніх справ на посаді інспектора патрульної служби і був звільнений за порушення дисципліни, оскільки з 8 вересня 2013 року відмовився виходити на службу через низьку заробітну плату.

Цих громадян було опитано та зобов'язано з’явитись до слідчого. Факти хуліганських дій стосовно водіїв таксі занесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

Факти завдання тілесних ушкоджень місцевим жителям також зареєстровано в Станично-Луганському РВ, щодо яких в даний час проводиться перевірка.

Крім цього, водії таксі, обурені тим, що цих молодих людей не затримали, написали п'ять заяв про бездіяльність співробітників Станично-Луганського райвідділу, які також зареєстровано і за якими в даний час проводяться перевірки.

Матеріали службової перевірки за всіма п'ятьма заявами будуть направлені до прокуратури для надання юридичної оцінки діям співробітників чергової частини Станично-Луганського райвідділу міліції.