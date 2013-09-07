На Львівщині п’яний водій в’їхав у Стрийський залізничний вокзал
14:09, 07 вересня 2013Суспільство
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У Львівській області п’яний водій на мікроавтобусі «Фольксваген Транспортер» в'їхав у приміщення залізничного вокзалу станції міста Стрий, пошкодивши частину фасаду та вікно.
Як повідомили УНІАН у Підрозділі по зв'язках з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, по прибуттю на місце події працівники транспортної міліції виявили водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
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Медичне освідчення підтвердило стан чоловіка, у його організмі зафіксовано 2,7 проміле алкоголю.
З’ясувалося, що 24-річний мешканець Тлумацького району Івано-Франківської області приїхав на вокзал станції Стрий зустріти свою знайому, яка повинна була прибути поїздом.
Унаслідок ДТП постраждалих немає.
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