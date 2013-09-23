ЗМІ: Україна віддасть Китаю в оренду 3 мільйони гектарів землі на 50 років

Китай орендує в Україні 3 млн га сільгоспугідь строком на 50 років. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС, посилаючись на китайську газету "Хуаньцю шибао".

За даними ЗМІ, угода підписана між Синьцзянська виробничо - будівельним корпусом і українською компанією KGS Agro.

Землі будуть використані для вирощування сільськогосподарських культур і тваринництва. Китайська сторона бере на себе зобов'язання реалізувати ряд іригаційних проектів.

Сіньцзянський виробничо-будівельних корпус був сформований Народно-визвольною армією Китаю в 1950-х роках для вирішення господарських завдань на території Синьцзян-Уйгурського автономного району /СУАР/. Корпус контролює значну частину економіки СУАР, реалізуючи великі сільськогосподарські і інфраструктурні проекти.

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Проблема забезпечення продовольчої безпеки є однією з ключових для КНР. Незважаючи на величезне число жителів, Китай має в своєму розпорядженні лише 9% світової площі орних земель.

КНР орендує за кордоном близько 2 млн га сільгоспугідь. Найчастіше перешкодою для реалізації великих проектів для китайських компаній стає невідповідність їх фітосанітарних, екологічних та технологічних стандартів вимогам зарубіжних держав.