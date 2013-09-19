У Китаї хочуть купувати більше українських зернових

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк обговорив із китайськими колегами можливість розширення асортименту сільгосппродукції, яку експортуватимуть до Китаю. Так, уже до кінця року має бути підписаний протокол фітосанітарних вимог, що дозволить розпочати постачання до Піднебесної вітчизняних ячменю та сої. А вже з наступного року – пшениці та ріпаку.

«Китай може стати одним із найбільших імпортерів українських зернових. Так, ми вже маємо успішний досвід поставок кукурудзи. І зараз ми дуже зацікавлені в тому, щоб розпочався експорт ще й ячменю та сої. У перспективі ж ми хочемо розширити асортимент експортованої сільгосппродукції і на пшеницю, ріпак, а також шрот», − заявив Микола Присяжнюк.

Також Міністр обговорив разом із заступником міністра сільського господарства КНР Чень Сяохуа питання квот на експорт кукурудзи та, зокрема, звернувся з проханням пришвидшити процес визначення їх обсягу.

Під час зустрічі було також обговорено питання з приводу можливостей отримання фітосанітарних вимог щодо експорту української тваринницької продукції та перспектив розширення співробітництва у цій сфері. Окрім того, з метою забезпечення більш оперативної взаємодії між ветеринарними службами обох держав, було домовлено прискорити опрацювання проекту меморандуму про співпрацю в галузі ветеринарної медицини.

Також урядовці обговорили перспективу залучення китайських інвестицій в український агросектор і дійшли думки, що вихід закордонних інвесторів на український ринок має бути більш активним.

«Україна зацікавлена в тому, щоб китайські інвестори вкладали кошти в галузі рослинництва та тваринництва, машинобудування, впровадження енергозберігаючих технологій та ґрунтозахисних систем, а також харчову промисловість», − зауважив Микола Присяжнюк.

Нагадаємо, що протягом 7 місяців поточного року товарообіг між Україною та Китаєм становив майже 389 мільйонів доларів (2012 рік – 271 мільйон доларів). Так, до Китаю експортовано сільгосптоварів на суму 283 мільйона. Імпорт китайської агропродукції склав 106 мільйонів доларів.