Китай збирається вкласти $ 2,6 мільярда в українське сільське господарство

Сума китайських інвестицій в український аргосектор складе більше 2,6 млрд доларів. Про це було оголошено на зустрічі українських аграріїв та представників Синьцзянська корпорації, які сьогодні прилетіли в Київ. У ході візиту делегація, очолена президентом корпорації Кун Сінлун, відвідає агрокомплекси в Дніпропетровській області та ознайомиться з портовими можливостями Криму. «Ми дуже уважно вивчили можливості для спільної співпраці з Україною і зацікавлені в довгострокових проектах, які принесуть взаємну вигоду, - зазначив Кун Сінлун. - Ми повинні обов'язково виконати намічене на найвищому урядовому рівні ».

Нагадаємо, співпраця з Китаєм є одним із пріоритетів нинішнього українського уряду. Президент Віктор Янукович у своєму щорічному посланні «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 році» назвав Китай одним з головних стратегічних партнерів держави. На думку народного депутата Дмитра Шпенова, який зустрічав делегацію, спільні проекти з китайцями свідчать про довіру до України з боку інвесторів. «Особливо приємно, що Синьцзянська виробничо-будівельна корпорація вибрала для співробітництва Дніпропетровщину - область з високим потенціалом не тільки у виробничому і науково-технічному секторах, а й у сільськогосподарському. Це відкриває нові можливості перед цілим регіоном », - зазначив Дмитро Шпенов.

Сергій Касьянов, голова ради директорів агрохолдингу KSG Agro, який буде брати участь у програмі інвестицій, назвав їх обсяг безпрецедентним для вітчизняного сільського господарства. «Виконання інвестиційних програм з Синьцзянська виробничо-будівельною корпорацією дозволить реалізувати безліч ініціатив, закладених у Національний план дій. Це і створення нових робочих місць на аграрних підприємствах, і забезпечення громадян високоякісними продуктами харчування, і збільшення експортного потенціалу українського сільськогосподарського сектора, - заявив Сергій Касьянов.

Він зазначив, що китайська сторона інвестує в український агросектор не тільки гроші, але й технології. «Приблизно чверть орних земель в Україні перебувають під зрошенням. Китайська, передова технологія зрошення, яку ми зможе застосувати, дозволить у декілька разів збільшити врожайність зернових культур. Синьцзянська корпорація обробляє близько двох мільйонів гектарів землі, із застосуванням сучасних технологій вирощує пшеницю, кукурудзу, сою, бавовну та інші культури. Але вони також зацікавлені в закупівлях української агропродукції, - пояснив Сергій Касьянов. - Таким чином, ми не тільки отримуємо фінансову і технологічну допомогу, а й надійний ринок збуту ».