На Прикарпатті за зняття «порчі» жінка віддала шахрайкам 170 тисяч

На Прикарпатті за зняття «порчі» жінка віддала шахрайкам 170 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, у Галичі до місцевої жительки підійшли дві незнайомі жінки та запропонували поворожити. Вони запевняли, що на родину жінки наведено «порчу», і щоб позбутися її, слід провести спеціальний ритуал.

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Під час так званого ритуалу жінка віддала шахрайкам усі гроші, що мала при собі, а також винесла з дому заощадження і золоті вироби на суму близько 170 тис. грн.

Міліція веде пошук шахрайок.