Міндоходов: Векселі відшкодують платежі за ПДВ на суму 12 мільярдів гривень

Міністерство доходів і зборів України за результатами інвентаризації заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, а також із урахуванням прогнозних показників сум податку за податковими деклараціями, обов'язкових до подачі до 1 листопада 2013 року, прогнозує можливий обсяг бюджетних відшкодувань ПДВ за допомогою випуску фіскальних векселів на рівні 12 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«За розрахунками, сума ПДВ, яка може бути відшкодована фінансовими казначейськими векселями, становитиме близько 12 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інвентаризація була проведена в рамках виконання постанови уряду №683 від 21 серпня поточного року. Відшкодування ПДВ із бюджету за допомогою фінансових векселів, як підкреслюють у Міндоходів, стане можливим лише після затвердження Кабінетом міністрів граничної суми відшкодування. «Крім того, отримати відшкодування векселями платники податків зможуть лише після подачі відповідної заяви», - роз'яснили в міністерстві.

У Міндоходів нагадали, що відшкодування платежів за ПДВ казначейськими векселями стало можливим після набуття чинності відповідних змін до Податкового кодексу. Фінансові казначейські векселі мають термін обігу 5 років і прибутковість 5% річних.

«Загалом за 8 місяців поточного року платникам податків відшкодовано 36,9 млрд грн податку на додану вартість. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг відшкодувань зріс на 5,8 млрд грн (19%)», - повідомили в прес-службі.

На тему: УДАР думає, що з векселями Україна повернеться в 90-ті

Як повідомляв УНІАН, Кабмін доручив Міндоходів провести інвентаризацію можливого обсягу відшкодувань ПДВ векселями до 23 вересня поточного року.

Згідно з урядовою постановою №683 відшкодування ПДВ фінансовими векселями проходитиме за заявою платника податків і за умови, що сума відшкодування становить не менше 500 тис. грн.

При цьому процедура відшкодування заборгованості за ПДВ векселями може бути здійснена вже до кінця 2013 року. А власне термін видачі векселя не може перевищувати 10 днів із моменту подачі запиту.

Станом на 1 серпня платниками ПДВ загалом по Україні були 244,3 тис. підприємств і фізосіб-підприємців. Казначейські векселі, як очікується, будуть простими й такими, що не підлягають анулюванню.

На початку липня міністр доходів і зборів України Олександр Клименко повідомив, що обсяг поточної заборгованості з ПДВ становить близько 4,5 млрд грн, а ще близько 11 млрд грн – це суми, які оспорюються в судах.

У липні Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема з податку на додану вартість, фінансовими векселями на добровільній основі.