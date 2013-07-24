УДАР думає, що з векселями Україна повернеться в 90-ті

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії «УДАР» щодо підписання Президентом України Віктором Януковичем закону Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

Як зазначають автори заяви, «довівши економіку України до межі, коли держава не здатна вчасно виконувати свої зобов’язання, влада за допомогою векселів хоче відтягнути момент, коли все ж таки доведеться платити по рахунках».

В «УДАРі» вважають, що казначейські векселі призведуть до вимивання обігових коштів у підприємств, яких не вистачатиме на зарплати працівникам чи закупівлю сировини, обладнання та інші потреби. В заяві партії зазначається, що є величезний ризик того, що обміняти векселі на живі гроші з бюджету за номіналом зможуть тільки обрані і наближені до влади бізнесмени, а решта зможе обміняти їх лише віддавши від 30 до 50% суми чиновникам.

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В «УДАРі» переконані, що казначейські векселі відкинуть Україну назад – у середину 90-х років і наступним кроком може стати хіба що повернення бартерних розрахунків. «Різниця між грошима та векселем проста: гривню, євро чи долар ви можете негайно поміняти на товар, послугу або іншу валюту, а вексель стає засобом платежу лише в момент пред'явлення його до виконання. Це все одно, що отримати у кредит гроші, якими можна скористатися через один, три, п'ять або десять років. За цей час ці гроші можуть знецінитися, та й потреба в них може відпасти. Наприклад, через банкрутство», - йдеться в заяві.

Крім того, наголосили в «УДАРі», наявність казначейських векселів може призвести до того, що у влади з'явиться спокуса використовувати їх у розрахунках за іншими бюджетними боргами, наприклад при держзакупівлях.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Президент України підписав Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

Цим законом, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» доповнюється новою статтею 22, згідно з якою надається право Кабінету міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку. Також дозволяється на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.