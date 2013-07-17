Експерти називають незрозумілим механізм випуску і обігу казначейських векселів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами у вівторок заявили президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіалу і голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук.

«Поки навіть не дуже зрозуміло, як працюватиме інструмент, і як його можна буде застосувати. Найгірший варіант, коли його не зможуть купувати фінансові інвестори, а виробники не зможуть повернути гроші після закінчення терміну дії такого сертифікату (векселя - УНІАН)», - підкреслив Фіалу.

За його словами, попередній досвід використання в Україні ПДВ-облігацій тут навряд чи застосовний. «Я боюся, що векселі торгуватимуться з куди вищим дисконтом, ніж ПДВ-облігації. Пропозицій векселів буде багато, оскільки ними почнуть гасити інші зобов'язання бюджету», - сказав Фіалу.

На цю тему: Німецькі експерти прогнозують, що інвестори втрачатимуть на українських векселях до 30%

У свою чергу Лавренчук зазначив, що поки немає методології випуску таких паперів.

«Ми не знаємо цього продукту. ПДВ-облігації були відомі, що буде з векселями – ми не знаємо. І поки не буде методології, ми можемо тільки фантазувати на цю тему», - зауважив банкір.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема щодо податку на додану вартість, фінансовими векселями з терміном обігу 5 років і 5% прибутковістю.

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко заявляв, що обсяг поточної заборгованості з відшкодування ПДВ становить 4,5 млрд грн, і ще 11 млрд грн, які на сьогодні оспорюються в судах. Простроченої заборгованості, за словами Клименка, в Україні немає. При цьому Клименко запевнив, що зі свого боку Міндоходів зробить все можливе, щоб зробити вексель по-справжньому привабливим фінансовим інструментом.

На цю тему: Міндоходів зробить ПДВ-векселі привабливими

Проте у Федерації роботодавців підрахували, що обсяг втрат оборотних коштів підприємств у разі повноцінного введення в обіг казначейських векселів може становити 20 млрд грн.

Кабінет міністрів України двічі, у 2004 р. і у 2010 р., оформляв ПДВ-облігаціями свою прострочену заборгованість перед суб'єктами господарювання з відшкодування їм податку на додану вартість. Під час останнього випуску було емітовано чотири транші загальним обсягом 16,4 млрд грн. Термін обігу випущених паперів - до 2015 року. Підприємства - держателі ПДВ-облігацій могли або залишати їх собі, або продавати з дисконтом, поповнюючи свої оборотні кошти.

За заявою прем'єр-міністра України Миколи Азарова, завдяки такому інструменту фактично вдалося ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ.